Через Центр бадминтона и Академию тенниса в Казани впервые пустят общественный транспорт
По Оренбургскому тракту Казани у Центра бадминтона и Академии тенниса впервые с момента их строительства запустят общественный транспорт. Здесь уже смонтирован остановочный павильон и установлены столбы для контактных сетей троллейбуса.
В настоящее время, отметим, до спортивных объектов, где занимаются дети начиная с младшего школьного возраста, приходится идти достаточно далеко – от остановок «Деревня Универсиады» (около 1,2 км – это не менее 15 минут) или «Южная» (около 0,8 км – около 10 минут). Движение общественного транспорта и его остановки никогда прежде не были организованы в непосредственной близости от этих крупных спортивных объектов. Академия тенниса, напомним, была построена в 2009 году, на ее кортах проходили соревнования по теннису и бадминтону XXVII Всемирной летней Универсиады в 2013 году. В 2016 году рядом был открыт Центр бадминтона.
Как пояснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе исполкома Казани, введение нового маршрута общественного транспорта через спортивные объекты не предполагается. Остановочный павильон появился здесь в связи с предстоящим изменением схемы движения существующего троллейбуса №8, курсирующего по маршруту «Площадь Свободы – Деревня Универсиады». Троллейбусы будут двигаться через улицу Мавлютова с выездом на проспект Победы у IT-лицея, поворотом на Оренбургский тракт вблизи Академии тенниса и дальнейшим поворотом на улицу Академика Парина, далее по маршруту.
Однако исходным посылом для нововведений оказалась не необходимость сделать более доступными удаленные от транспортной инфраструктуры спортивные объекты для посетителей секций и сопровождающих их. Сейчас троллейбус №8 не проезжает мимо Центра бадминтона и Академии тенниса. Следуя по улице Мавлютова, он поворачивает на улицу Академика Парина и двигается вдоль Деревни Универсиады, разворачиваясь на конечной развязке у пересечения с Оренбургским трактом (см. схему).
«Схема организации дорожного движения будет изменена на время проведения работ по устранению аварии на сетях ливневой канализации, которые находятся в районе кольцевого движения в месте пересечения улиц Оренбургский тракт и Академика Парина, для исключения заезда троллейбусного маршрута №8 на участок с кольцевым движением», – сообщили в пресс-службе мэрии.
Когда начнется ремонт на кольцевой развязке и изменится схема движения троллейбуса №8, пока неизвестно.
«Работы по организации безопасных условий для обслуживания пассажиров выполняются разными городскими службами. По мере завершения всех видов работ маршрут начнет функционировать», – констатировали в исполкоме.
Как пояснила начальник отдела метрополитена и наземного электрического транспорта Оксана Нейдерова, решение об изменении схемы движения троллейбуса №8 ситуационное и многое будет зависеть от реакции пассажиров.
«Как это будет в дальнейшем – будут пассажиры, не будут, может быть, будут жалобы – будем смотреть. Но сейчас мы таким образом подготовились на случай ремонтных работ ливневых сетей, поскольку 8-й маршрут троллейбуса нам нужен – им пользуются студенты. А также это резервный путь на случай обрыва и повреждения контактных электросетей, чтобы не закрывать маршрут», – сказала она.
Комитет по транспорту рассматривает возможность сохранения данной схемы троллейбусного маршрута и в дальнейшем.