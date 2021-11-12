Через Центр бадминтона и Академию тенниса в Казани впервые пустят общественный транспорт

По Оренбургскому тракту Казани у Центра бадминтона и Академии тенниса впервые с момента их строительства запустят общественный транспорт. Здесь уже смонтирован остановочный павильон и установлены столбы для контактных сетей троллейбуса.

В настоящее время, отметим, до спортивных объектов, где занимаются дети начиная с младшего школьного возраста, приходится идти достаточно далеко – от остановок «Деревня Универсиады» (около 1,2 км – это не менее 15 минут) или «Южная» (около 0,8 км – около 10 минут). Движение общественного транспорта и его остановки никогда прежде не были организованы в непосредственной близости от этих крупных спортивных объектов. Академия тенниса, напомним, была построена в 2009 году, на ее кортах проходили соревнования по теннису и бадминтону XXVII Всемирной летней Универсиады в 2013 году. В 2016 году рядом был открыт Центр бадминтона.

Как пояснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе исполкома Казани, введение нового маршрута общественного транспорта через спортивные объекты не предполагается. Остановочный павильон появился здесь в связи с предстоящим изменением схемы движения существующего троллейбуса №8, курсирующего по маршруту «Площадь Свободы – Деревня Универсиады». Троллейбусы будут двигаться через улицу Мавлютова с выездом на проспект Победы у IT-лицея, поворотом на Оренбургский тракт вблизи Академии тенниса и дальнейшим поворотом на улицу Академика Парина, далее по маршруту.

Предоставлено мэрией Казани

Однако исходным посылом для нововведений оказалась не необходимость сделать более доступными удаленные от транспортной инфраструктуры спортивные объекты для посетителей секций и сопровождающих их. Сейчас троллейбус №8 не проезжает мимо Центра бадминтона и Академии тенниса. Следуя по улице Мавлютова, он поворачивает на улицу Академика Парина и двигается вдоль Деревни Универсиады, разворачиваясь на конечной развязке у пересечения с Оренбургским трактом (см. схему).

Действующая схема движения троллейбуса №8.

«Схема организации дорожного движения будет изменена на время проведения работ по устранению аварии на сетях ливневой канализации, которые находятся в районе кольцевого движения в месте пересечения улиц Оренбургский тракт и Академика Парина, для исключения заезда троллейбусного маршрута №8 на участок с кольцевым движением», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Когда начнется ремонт на кольцевой развязке и изменится схема движения троллейбуса №8, пока неизвестно.

«Работы по организации безопасных условий для обслуживания пассажиров выполняются разными городскими службами. По мере завершения всех видов работ маршрут начнет функционировать», – констатировали в исполкоме.

Как пояснила начальник отдела метрополитена и наземного электрического транспорта Оксана Нейдерова, решение об изменении схемы движения троллейбуса №8 ситуационное и многое будет зависеть от реакции пассажиров.

«Как это будет в дальнейшем – будут пассажиры, не будут, может быть, будут жалобы – будем смотреть. Но сейчас мы таким образом подготовились на случай ремонтных работ ливневых сетей, поскольку 8-й маршрут троллейбуса нам нужен – им пользуются студенты. А также это резервный путь на случай обрыва и повреждения контактных электросетей, чтобы не закрывать маршрут», – сказала она.

Комитет по транспорту рассматривает возможность сохранения данной схемы троллейбусного маршрута и в дальнейшем.