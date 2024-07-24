Троих священников Казанской епархии лишили сана решением Патриарха Кирилла

Иерея Виталия Беляева, иерея Игоря Егорова и диакона Алексия Шаманина лишили священного сана. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Решения церковного суда Казанской епархии об извержении из священного сана запрещенных клириков епархии утверждены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Иерей Виталий Беляев извергнут из священного сана в связи с нарушением 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов и 9 правила Константинопольского Двукратного Собора. Иерей Игорь Егоров извергнут из священного сана в связи с нарушением 13 и 15 правил Двукратного Собора. Диакон Алексий Шаманин извергнут из священного сана в связи с нарушением 25 и 17 правил Святых Апостолов», – сообщают в митрополии.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что Виталий Беляев был лишен священного сана за прелюбодеяние, рукоприкладство и клятвопреступление. Решение об этом принял Епархиальный церковный суд Казанской епархии Русской Православной Церкви. Однако этот вердикт должны были представить на утверждение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Изначально Беляев был дважды запрещен в служении. Сначала, на основании его своевольных поездок поступили жалобы, он был запрещен в служении дисциплинарной комиссией на полгода. Ему дали возможность исправиться и продемонстрировать свое стремление к исправлению не на словах, но на деле. Но в это время вскрылись другие обстоятельства, которые пришлось разбирать суду», – рассказали в Епархиальном церковном суде Казанской епархии Русской Православной Церкви.

Как установил суд, экс-священник совершал поездки в зону боевых действий, не согласовав их с руководством. Для этого ему даже пришлось оставить свой приход. Кроме того, как стало известно, батюшка совершил деяния, которые не совместимы со священнослужением, отметил секретарь Епархального суда. Виталию Беляеву вменили такие грехи, как клятвопреступление, рукоприкладство и прелюбодеяние.