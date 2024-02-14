В Татарстанской митрополии объяснили, за что иерея Виталия Беляева лишили священного сана

Виталия Беляева лишили священного сана за прелюбодеяние, рукоприкладство и клятвопреступление. Об этом «Татар-информу» рассказали в Епархиальном церковном суде Казанской епархии Русской Православной Церкви.

«Изначально он был дважды запрещен в служении. Сначала, на основании его своевольных поездок поступили жалобы, он был запрещен в служении дисциплинарной комиссией на полгода. Ему дали возможность исправиться и продемонстрировать свое стремление к исправлению не на словах, но на деле. Но в это время вскрылись другие обстоятельства, которые пришлось разбирать суду», – рассказали в Епархиальном церковном суде Казанской епархии Русской Православной Церкви.

Поездки, о которых идет речь, экс-священник совершал в зону боевых действий на новые территории страны, не согласовав их с руководством. При этом он оставил свой приход. Кроме того, как стало известно, батюшка совершил деяния, которые не совместимы со священнослужением, отметил секретарь Епархального суда. Виталию Беляеву вменили такие грехи, как клятвопреступление, рукоприкладство и прелюбодеяние.

«Он не просто совершал действия, которые не согласовывались с епархиальным управлением. Во время судебного заседания, находясь под присягой, он дал показания, лживость которых изобличается документами, то есть, оказалось, что это – ложь», – отметили в суде.

Факт рукоприкладства был совершен еще в 2022 году. Тогда священник ударил мужчину, который свидетельствовал о его прелюбодеянии, – он утверждал, что у Беляева есть ребенок от женщины, с которой он не находится в браке

«Этот факт также подтвердился в суде. То есть он, находясь в браке, имел ребенка от другой женщины. Это недопустимо», – отметили в суде.

На батюшку жаловались прихожане, которые были вынуждены покинуть приход в связи с моральным обликом настоятеля. Также жалобы поступили в Управление делами Патриархии, их попросил разрешить ситуацию Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами РФ.

«У них там строгий порядок, а он приезжал на СВО без соответствующих документов. Он ездил не служить, а с гуманитарной помощью, но без разрешения соответствующего начальства – это повлияло на то, что дело дошло до суда. В процессе разбирательства вскрылись новые подробности по другим вопросам», – добавил секретарь суда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казанском епархиальном управлении состоялось заседание Епархиального церковного суда Казанской епархии Русской Православной Церкви.

На заседании рассмотрели дело запрещенного в священнослужении настоятеля Никольского храма села Куюки Пестречинского района РТ иерея Виталия Беляева.

В октябре прошлого года отца Виталия запретили в священнослужении, а теперь лишили духовного сана.

«На основании 17-го, 25-го и 27-го правил Святых Апостолов и 9-го правила Константинопольского Двукратного Собора, запрещенный в священнослужении иерей Виталий Беляев подлежит извержению из священного сана», – указано в публикации.

Принятое решение представят на утверждение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.