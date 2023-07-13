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Трое татарстанцев заразились клещевым энцефалитом
В этом году в медицинские организации Татарстана с укусами клещей обратились почти 6,5 тысяч человек. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
Годовой показатель выше среднемноголетнего уровня на 22,5%.
«За текущий период 2023 года зарегистрирован 31 случай иксодового клещевого боррелиоза и три случая клещевого вирусного энцефалита», – отметили в Роспотребнадзоре республики.
Напомним, что первый случай заражения клещевым энцефалитом в этом году произошел в конце июня – членистоногое укусило пятилетнюю девочку.
Укусы клещей зарегистрировали во всех районах и городах республики. Чаще всего к врачам обращались казанцы (1392 случая), жители Набережных Челнов (926 случая), жители Нижнекамского района (484 случая).
«Всего в этом году исследовано 2418 клещей, снятых с людей: возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 452 клещах (18,7% от числа пострадавших), возбудитель энцефалита выделен в трех клещах; 798 клеща исследованы на гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека, инфицированность составила 2,4% (19 клещей) и 1,9% (15 клеща) соответственно», – рассказали в ведомстве.
И один случай клещевого вирусного энцефалита был выявлен у пятилетней девочки из Муслюмовского района, сообщила Главный санитарный врач республики. Это первый случай заражения на территории Татарстана за последние несколько лет.
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