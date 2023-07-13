Трое татарстанцев заразились клещевым энцефалитом

В этом году в медицинские организации Татарстана с укусами клещей обратились почти 6,5 тысяч человек. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Годовой показатель выше среднемноголетнего уровня на 22,5%.

«За текущий период 2023 года зарегистрирован 31 случай иксодового клещевого боррелиоза и три случая клещевого вирусного энцефалита», – отметили в Роспотребнадзоре республики.

Напомним, что первый случай заражения клещевым энцефалитом в этом году произошел в конце июня – членистоногое укусило пятилетнюю девочку.

Укусы клещей зарегистрировали во всех районах и городах республики. Чаще всего к врачам обращались казанцы (1392 случая), жители Набережных Челнов (926 случая), жители Нижнекамского района (484 случая).

«Всего в этом году исследовано 2418 клещей, снятых с людей: возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 452 клещах (18,7% от числа пострадавших), возбудитель энцефалита выделен в трех клещах; 798 клеща исследованы на гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека, инфицированность составила 2,4% (19 клещей) и 1,9% (15 клеща) соответственно», – рассказали в ведомстве.

И один случай клещевого вирусного энцефалита был выявлен у пятилетней девочки из Муслюмовского района, сообщила Главный санитарный врач республики. Это первый случай заражения на территории Татарстана за последние несколько лет.