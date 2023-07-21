В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства по рождению за дискредитацию армии

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который позволит лишать гражданства по рождению за дискредитацию армии. Соответствующий документ на рассмотрение в нижнюю палату внесла группа сенаторов, он появился в думской базе.

Изменения предлагается внести в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Из него предлагается исключить статьи, которые позволяют лишать гражданства только в случае если оно приобретенное.

«<…>слова "приобрел гражданство Российской Федерации в результате признания гражданином Российской Федерации на основании федерального конституционного закона, международного договора Российской Федерации или приема в гражданство Российской Федерации и" исключить», – говорится в документе.

Как объясняется в пояснительной записке, «речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму».

Напомним, ранее Госдума приняла закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии. Так, лишиться его можно за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО.