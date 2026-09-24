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Происшествия 24 сентября 2026 18:50

Трое человек погибли в ЛНР из-за атаки вражеских дронов

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Трое человек погибли в Луганской Народной Республике из-за атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его данным, в Новопсковском муниципальном округе БПЛА атаковал объект коммунальной инфраструктуры, в результате чего погиб электрик. В Рубежном погибли двое мужчин из-за удара БПЛА по автомобилю. Женщина, находившаяся рядом с ними, получила ранение.

Кроме того, в Лисичанске ВСУ ударили по автокрану, пострадали двое мужчин.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, всем им оказывается медицинская помощь», – написал Пасечник в МАКС.

Напомним, хирург из Казани Амир Косими, работая в больнице в Рубежном, провел более 50 операций за полтора месяца.

#Рубежное #ЛНР и Татарстан #атака БПЛА #ЛНР
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