Сушить феном вредно, зумеры активно лысеют: дерматолог о мифах про волосы

Тема волос окружена множеством мифов, которые передаются из поколение в поколение. Самые известные из них в Международный день волос, который отмечается 1 октября, «Татар-информ» разобрал с дерматовенерологом, заведующей поликлиническим отделением №1 Республиканского клинического кожвендиспансера Татарстана Эндже Исмагиловой.





Изображение создано с помощью ИИ

Сушить феном или ходить с мокрыми волосами?

Волосы и прическа – это одна их самых важных деталей внешности, пожалуй, первое, на что мы обращаем внимание, когда встречаем человека. Густота, блеск и цвет шевелюры влияют на нашу самооценку. Неудивительно, что вокруг темы волос и ухода за ними существует немалое количество мифов. Что из них – заблуждение, а что недалеко от правды, «Татар-информ» выяснил у врача-дерматовенеролога, заведующей поликлиническим отделением №1 Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Татарстана Эндже Исмагиловой.

Эндже Исмагилова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Миф №1: Если часто мыть голову, она будет быстрее пачкаться.

«Нет каких-либо правил по частоте мытья. Все зависит от состояния волосистой части головы, от индивидуальных особенностей. Можно мыть хоть каждый день, если кожа того требует, если есть перхоть. Можно мыть раз в неделю, если кожа головы чувствительная», – отметила медик.

Кожа головы не привыкает к частому мытью, утверждает врач. Если вы помыли ее с утра, а к вечеру она уже грязная – это повод задуматься, нет ли у вас сбоя в обмене веществ и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Миф №2: Голову надо мыть горячей водой.

Это заблуждение, ведь горячая вода может навредить – она агрессивно действует на кожу.

«Оптимальна температура воды, как у нашего тела, может, совсем немного горячее. Процедуру можно завершить полосканием холодной водой – это полезно для кутикул волос», – объяснила дерматовенеролог.

Изображение создано с помощью ИИ

Миф №3: Сушить феном вредно.

«Сушить феном или ходить с мокрыми волосами? Как специалист, я выбираю фен. Под воздействием воды волос разрыхляется, становится тяжелым. Если еще и спать лечь с мокрой головой, волос будет сечься, будет сухим. А потом человека ждет каскад проблем», – отметила Эндже Исмагилова.

Однако использовать фен надо правильно. Потоки воздуха не должны обжигать, фен лучше держать на расстоянии 15-20 см, чтобы не повредить кожу голову. Не советуют медики и сильно тереть голову полотенцем.

Волосы не «умрут», если их постоянно красить

Миф №4: Шампунь надо менять раз в три месяца, иначе голова привыкнет к нему.

«Менять шампунь не надо, если он справляется со своей задачей. Подходящим шампунем можно пользоваться постоянно. Если на фоне применения шампуня началась перхоть, зуд, возможно, это особенность сезона. Может быть, у вас упал иммунитет и таким образом кожа среагировала на шампунь», – сказала доктор.

Врач призвала покупать качественные шампуни. Брать их стоит у известных производителей, в официальных магазинах. Перед выбором можно проконсультироваться с дерматологом.

Миф №5: Одного шампуня недостаточно, для ухода нужно много различных средств.

Эндже Исмагилова классифицировала средства для ухода за волосами как обязательные, необязательные, но пригодные к применению и те, без которых можно обойтись вовсе.

«Никому не обойтись без шампуня. Тем, у кого длинные волосы, нельзя без кондиционера. К необязательным отнесем маски для волос. Если часто сушите феном, укладываете утюжками и плойками, можно использовать спрей для термозащиты. К бесполезным и ненужным я бы отнесла сыворотки», – сказала медик.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Миф №6: От средств для укладки выпадают волосы.

От лаков и кремов для укладки ничего не выпадет, если их вовремя смывать. Все эти средства образуют вокруг волоса пленку, утяжеляют его. Вдобавок, кожа головы практически не дышит.

«Если лак закупорил кожу, то на голове будет парниковый эффект. А там может быть воспаление и повышенная чувствительность. Все средства надо смывать – это как с косметикой. Никто не запрещает ею пользоваться, но нельзя ложиться спать, не смыв ее», – подчеркнула дерматовенеролог.

Миф №7: Коллаген укрепляет волосы.

«Напрямую вряд ли. Коллаген принимают внутрь, то есть он расщепляется в желудочно-кишечном тракте и до волос не доходит. Влияние скорее косвенное. Коллаген обладает антиоксидантным свойством, улучшает качество кожи. Волосы, может быть, по прошествии времени действительно станут крепче», – считает доктор.

Для волос особенно полезны витамины А, В, E и D. Помимо витаминов не будет лишним принимать минералы – цинк и железо. В рацион можно добавить богатые этими веществами продукты: яйца, печень, рыбу, орехи, бобовые, овощи, цитрусовые.

Миф №8: Сульфаты в шампунях разрушают волосы.

«Сульфатный шампунь, наоборот, может быть полезен. Особенно тем, у кого жирная кожа головы, и тем, кто использует много уходовых средств. Бессульфатный просто все не смоет», – отметила дерматовенеролог.

Однако сульфаты нужно использовать осторожно. Они смывают излишки кожного сала, что вредно при сухой коже. Более того существует аллергия на сульфатный шампунь. По словам медика, некоторые люди при зуде так сильно расчесывают кожу головы, что значительно усиливает выпадение волос.

«Думаю, что нужен баланс: использовать бессульфатный шампунь, а потом на некоторое время переходить на сульфатный, чтобы избежать закупорки пор», – считает врач.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Миф №9: Если постоянно красить волосы, они «умрут».

Окрашенные волосы требуют более внимательного ухода – стоит чаще применять увлажняющие маски. В целом окрашивание не вредит волосам, считает Эндже Исмагилова.

«Не могу сказать того же об осветлении. Агрессивные средства, которые обесцвечивают, выводят собственный меланин – это не есть хорошо. К тому же, эти средства попадают на кожу, в фолликулы. Это корни, за счет которых волосы держатся. Если их повредить окрашиванием, волосы могут и выпасть», – объяснила врач.

Изображение создано с помощью ИИ

Если постоянно делать хвост, можно облысеть

Миф №10: Если часто стричь волосы, они быстрее растут.

Это очень устойчивый миф. Врачи утверждают: волосы сами по себе – мертвая структура. Состригая их, мы не стимулируем фолликулы, а значит и скорость роста.

«Возможно, миф возник, потому что короткие волосы всегда кажутся гуще. А вообще, у волос задан генетический темп роста – 1-1,5 сантиметра в месяц. Стрижки тут не при чем», – добавила заведующая поликлиникой РККВД.

Ускорить рост наших волос никак нельзя, подчеркнула врач.

Миф №11: Волосы страдают от постоянного ношения головного убора.

«Под головным убором голова должна дышать – это правда, но мы же не носим шапки круглые сутки. Вред от холодного воздуха гораздо больше, чем от ношения шапки. Холод вызывает спазм сосудов, могут начаться проблемы с фолликулами», – сказала Эндже Исмагилова.

Миф №12: Тугие прически приводят к выпадению волос

«Это правда. Тугие натянутые прически с использованием резинок и шпилек могут увеличивать вероятность выпадения волос. Мы имеем дело с постоянным натяжением фолликула, спазмом сосудов», – объяснила медик.

Дерматовенеролог посоветовала периодически распускать хвост, не натягивать его сильно и не ложиться с ним спать, выбирать мягкие резинки.

«Дреды и наращивание – все это негативно влияет на наши волосы. Они повреждаются из-за нагрузки от искусственных неснимаемых волос», – добавила Эндже Исмагилова.

Изображение создано с помощью ИИ

Седые волосы можно дергать

Миф №13: Вырвете один седой волос – вырастут два или три новых.

Из одной фолликулы растет один волос, поэтому два и тем более три там вырасти не могут.

«С точки зрения эстетики седой волос можно выдернуть. Но это не значит, что вы дальше не поседеете. Даже один седой волос значит, что такая проблема уже есть и надо ждать другие седые волосы. Процесс необратим», – констатировала дерматовенеролог.

Миф №14: Волосы нужно обрабатывать никотиновой кислотой, репейным и луковым маслом или перцовой настойкой.

«Если купить ампулу с одним из перечисленных средств, нанести на кожу головы, рассчитывая, что оно улучшит структуру волоса, то вы будете огорчены. Это бесполезно. Если проблем с кожей головы нет, вы никак не навредите, но эффекта, который обещают в Сети, ждать не стоит», – утверждает врач.

Миф №15: Человек может резко облысеть после стресса.

В основном облысение – это генетическая проблема. Наследственной алопеции подвержены 70% мужчин и 30% женщин. Но потерять свою роскошную шевелюру можно из-за нервного образа жизни.

«Жизнь волоса устроена так, что даже после полной гибели, он еще держится за счет корневой системы», – отметила доктор.

Стресс влияет на наши волосы, но облысеть сразу после мощного стресса нельзя. По словам Эндже Исмагиловой, нередко на прием в кожвендиспансер приходят люди, у которых еще накануне вечером были волосы, а с утра они встали с лысиной. Причина такого явления – стресс, который они перенесли еще за два-три месяца до этого.

Миф №16: В возрасте года ребенка нужно побрить налысо, чтобы волосы стали гуще.

«Это устаревшая традиция. Совсем необязательно так делать. Бритье, вопреки распространенному убеждению, не сделает волосы гуще, поскольку их структура заложена генетически. Работая машинкой, можно травмировать кожу малыша, занести инфекцию, спровоцировать фолликулит. Некоторые родители, хоть и ненароком, но даже рубцы оставляют на голове. На их месте волосы вообще потом не растут», – подчеркнула врач.

Стоит помнить, что волосы – это защита кожи головы. Бритая голова сильнее мерзнет зимой и быстрее обгорает летом. Нужно ли это ребенку, волосы которого и без стрижки станут гуще по мере взросления?

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Миф №17: Зумеры активно лысеют.

«Я бы не стала заявлять столь уверенно. Думаю, они больше обращают внимания на внешность в силу возраста и обращаются к врачам чаще. К тому же, они более щепетильны и внимательны к своему здоровью в целом. Они знают, что это лечится и не готовы мириться с потерей волос, как представители более старших поколений. Раньше молодые, если и теряли волосы, то на прием приходили редко», – рассуждает доктор.

Однако, подчеркнула врач, можно отметить одну тенденцию: зумеры активно потребляют антидепрессанты. Один из побочных эффектов этих препаратов – как раз выпадение волос. Поэтому, доля правда в утверждении о лысеющих представителях поколения Z есть.

«Если у вас появились сомнения по поводу состояния волос, то лучше перестраховаться и посетить трихолога. Если не найдете этого специалиста, то сходите к дерматологу. Врачи вам ничего не будут навязывать, если у вас все в порядке», – заключила Эндже Исмагилова.