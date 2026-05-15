Триумф Гатиятулина, авансы Артиге, осечка Вербова в финале и трофеи ФСО «Динамо»: Спортрейтинг

В рамках 10-го этапа Спортивного рейтинга Татарстана, по версии «ТИ-Спорта», в тройку сильнейших попали Анвар Гатиятулин, Араик Маргарян и Зоран Терзич. Министр спорта Владимир Леонов и наставник «Зенита-Казань» Алексей Вербов оспорят личный зачет. А в общем командном зачете целый ряд претендентов на итоговую победу.





Анвар Гатиятулин вышел на пик тренерской формы в «Ак Барсе»

На самом деле, в апреле было много значимых побед, ряд команд завоевали титулы. Но все-таки первое место по итогам апрельского этапа Спортрейтинга Татарстана мы отдаем главному тренеру казанского «Ак Барса» Анвару Гатиятулину за выход в финал Кубка Гагарина.

Здесь надо понимать, что хоккей — это весьма конкурентный и престижный вид спорта, где есть как большие деньги, так и большая конкуренция за самые высокие места. Поэтому выход «Ак Барса» в финал впервые с 2023 года — это, на наш взгляд, первое место по итогам апреля.

И здесь стоит добавить, что Анвар Гатиятулин добился очень большого личностного и профессионального роста. Еще в сентябре многие ожидали отставки Анвара Рафаиловича с поста главного тренера «Ак Барса»: была очень неудачная серия и плюс в прошлом плей-офф «Ак Барс» безвольно вылетел от московского «Динамо».

Поэтому такое преображение Анвара Гатиятулина и казанского «Ак Барса» по ходу уже этого сезона, безусловно, заслуживает большого уважения к специалисту. Казанцы вышли в финал, и интересно будет посмотреть, чем закончится финальная серия. Напомним, что последний раз «Ак Барс» завоевывал Кубок Гагарина в далеком уже 2018 году, то есть восемь лет назад.

Тимур Билялов сейчас проводит лучший плей-офф в своей карьере Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» поборется за победу в общем зачете рейтинга, если возьмет Кубок Гагарина

В принципе, «Ак Барс» и в командном зачете рейтинга выдал впечатляющий рывок. Команда набрала 34 балла. Помимо 25 очков Анвара Гатиятулина восемь набрал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов. Объективно, сейчас он проводит лучший плей-офф в своей карьере.

Его уверенная игра в воротах «барсов» стала большим подспорьем для побед казанцев в сериях над минским «Динамо» и магнитогорским «Металлургом». Опять же, по ходу сезона игра Билялова вызывала вопросы, но к решающим матчам он показывает свой максимум, а плей-офф — это самый важный момент в сезоне.

К слову, разобраться во всех правилах составления рейтинга можно в материале, посвященном первому этапу исследования.

Еще одно очко в копилку «Ак Барса» в командном зачете на счету форварда Артема Галимова, который в плей-офф является одним из лидеров «Ак Барса». И не только по бомбардирским достижениям, а по вкладу в игру в меньшинстве, по умению вовремя спровоцировать соперника.

По итогам десяти этапов Спортрейтинга «Ак Барс» вышел на третье место, обойдя Минспорта РТ. От второго места «Ак Барс» отделяет всего 6 очков. А до лидерства — всего 8 баллов. В принципе, если «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина, то у команды Анвара Гатиятулина есть все шансы победить по итогам всего исследования.

На второе и третье места по итогам апреля взобрались команды из орбиты ФСО «Динамо» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ФСО «Динамо» по РТ – один из главных добытчиков трофеев в спорте Татарстана

На второе и третье места по итогам апреля взобрались команды из орбиты ФСО «Динамо». Хоккеисты на траве выиграли очередные титулы чемпиона России среди мужчин и женщин. А Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму коллективам команд во главе с Араиком Маргаряном и Валентиной Апельганец. Примечательно, что благодарности удостоился и руководитель Администрации Раиса РТ и председатель «Динамо» РТ Асгат Сафаров.

На третьем месте в апрельском рейтинге главный тренер женской волейбольной команды «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич, который так же примерил корону чемпиона – в российском женском волейболе.

ФСО «Динамо» можно назвать одним из лидеров татарстанского спорта. На счету организация очень много трофеев. И не только в командных видах спорта. В индивидуальных виды спорта динамовцы Татарстана регулярно приносят золотые медали республике как на российском, так и на международном уровне.

Это находит свое отражение и в нашем рейтинге. По итогам апреля ФСО «Динамо» делает внушительный рывок в общем командном зачете и присоединяется к лидерам, которые претендуют на общую победу по итогам 12 этапов. ФСО «Динамо» выходит уже на пятое место и догоняет по очкам Минспорта РТ. Как видно из таблицы, в командном зачете тоже все очень близко. Первая шестерка команд претендует на победу по итогам спортивного сезона.

На четвертом месте в апрельском рейтинге — главный тренер «Рубина» Франк Артига. В апреле «Рубин» сыграл пять матчей и не допустил ни одного поражения Фото: rubin-kazan.ru

Испанские чудеса в «Рубине» и фаворит личного зачета Владимир Леонов

На четвертом месте в апрельском рейтинге — главный тренер «Рубина» Франк Артига. В апреле «Рубин» сыграл пять матчей и не допустил ни одного поражения. А в целом до матча со «Спартаком» серия игр без поражений «Рубина» составляла девять матчей. Это, конечно, очень серьезное достижение.

За короткое время испанский специалист показал, что его назначение себя оправдывает: команда заиграла в совершенно другой футбол — с контролем мяча, игрой первым номером, без страха перед лидерами чемпионата. В общем, президент «Рубина» Марат Сафиуллин может быть доволен своим решением назначить Артигу вместо Рашида Рахимова.

На пятом месте — министр спорта Татарстана Владимир Леонов. На предсезонной пресс-конференции регбийной «Стрелы-Ак Барс» он анонсировал постройку в Казани нового стадиона для этого вида спорта. А также привез в Казань финал авторитетной премии СБК в сфере спортивного бизнеса. Этот ивент традиционно на самом высоком уровне прошел в столице Татарстана.

К слову, Татарстан был признан лучшим спортивным регионом страны на глазах Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который принял участие в мероприятии. В сумме это пятое место в апрельском рейтинге для Владимира Леонова.

Как мы уже не раз говорили, Минспорта РТ и Владимир Леонов — самые стабильные в нашем рейтинге по набору очков от этапа к этапу. Именно поэтому Владимир Леонов претендует на победу в общем личном зачете.

Осечка Алексея Вербова, победы Большунова и возвращение Вероники Кудерметовой

Леонов отстает от Алексея Вербова всего на 5 очков. Наставник «Зенита-Казань» проиграл в финале Суперлиги московскому «Динамо». Да, для какой-то команды выход в финал (как для того же «Ак Барса») — это большой успех, но «Зенит-Казань» приучил нас, что является гегемоном в российском волейболе, поэтому проигрыш в финале — это объективно провал.

Более того, «Зенит-Казань» проиграл во всех трех матчах финальной серии московскому «Динамо». Но все-таки Алексея Вербова мы тоже отмечаем восьмым местом в апрельском рейтинге за номинальный выход в финал чемпионата России. Вербов может набрать еще очков: сейчас команда выступает в «Финале шести» Кубка России. В случае победы Алексей Вербов, конечно же, наберет в свою копилку очередные баллы.

На седьмом месте — Александр Большунов, лидер сборной Татарстана по лыжным гонкам. Казалось бы, снег уже сошел, но лыжный сезон в апреле еще продолжался. На счету «Короля лыж» в апреле победа в масс-старте на чемпионате России в Мончегорске. А также победы в финале Кубка России – в том же масс-старте и в гонке преследования.

Федерация лыжных гонок Республики Татарстан сохраняет лидерство в общем командном зачете благодаря успешным выступлениям команды Ильшата Фардиева на российском и международном уровне. Однако лыжный сезон завершен, и удержаться на первом месте «лыжникам» будет непросто. Впереди еще два этапа.

Вероника Кудерметова также возвращается в рейтинг. Напомним, ранее она приостановила свою спортивную карьеру, и вот сейчас, спустя некоторое время, объявила о том, что примет участие в турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Сам камбэк наиболее успешной теннисистки Татарстана – достаточное основание для попадания в рейтинг.

В общем личном зачете лидирует Алексей Вербов, опережая Владимира Леонова на 5 очков Фото: zenit-kazan.com

Два этапа до конца исследования и непредсказуемая развязка в Спортрейтинге Татарстана

В общем личном зачете, повторимся, лидирует Алексей Вербов, опережая Владимира Леонова на 5 очков. ДжейПи Нил немного притормозил после активного набора очков в прошлом сезоне, упустив возможность заработать больше баллов из-за поражения «Стрелы-Ак Барс» в финале Суперкубка России.

Наставник УНИКСа Велимир Перасович остается скрытым фаворитом, учитывая шансы его команды выйти в финал Единой лиги ВТБ. Анвар Гатиятулин имеет хорошие шансы победить в общем личном зачете, если принесет Казани четвертый Кубок Гагарина.

«Зенит-Казань», казанский «Ак Барс», Минспорта РТ, ФСО «Динамо» и даже казанский «Рубин» сохраняют реальные шансы на победу в спортивном рейтинге по итогам 12 этапов в командном зачете. Развязка финала исследования ожидается напряженной и непредсказуемой. Итоги майского этапа «ТИ-Спорт» опубликует в первых числах июня.

Вы можете повлиять на исход борьбы. Напомним, что победители голосования в командном и личном зачете получают по 10 очков в общий зачет каждый месяц. По итогам апрельского рейтинга вы также можете оставить свой голос на сайте «Татар-информа».