Триста детей вместе с отцами-военнослужащими посетили кинотеатр в Челнах

Администрация Центрального района Набережных Челнов проводит акцию поддержки семей челнинцев, которые участвуют в специальной военной операции. Работа проводится по поручению мэра Автограда Наиля Магдеева.

Сегодня вновь был организован поход в кино для семей военнослужащих — в кинотеатр «Синема Парк» пригласили 300 детей. Ребята и их мамы посмотрели добрый и веселый фильм «Хоккейные папы». На кинопоказ пришли и отцы детей, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске.

Перед показом всех угостили попкорном и соком. История о любви, семейной поддержке и спортивном духе никого не оставила равнодушным — зрители получили заряд позитива и хорошего настроения.

Финансовую поддержку при организации мероприятия оказал предприниматель Наиль Сайфуллин.

«Благодарим его от всех семей военнослужащих за оказанную помощь. Работа по поддержке семей военнослужащих будет продолжаться. Поддержим семьи, чьи отцы и мужья сейчас защищают нашу Родину!» — заявил глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

«Работу по поддержке семей военнослужащих держим на особом контроле. Кинопоказы у нас проходят практически каждое воскресенье. В новогодние каникулы, как и в прошедшие осенние каникулы, для детей участников СВО планируем много активностей и мероприятий», — рассказал «Татар-информу» Эдуард Фаттахов.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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