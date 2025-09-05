news_header_top
Культура 5 сентября 2025 20:42

Трибьют Ильхаму Шакирову проходит в казанском парке Горького

В казанском парке Горького сегодня проходит большой открытый концерт, на котором представлены культовые песни выдающегося татарского певца и деятеля культуры Ильхама Шакирова. Вход на концерт свободный, мероприятие собрало множество зрителей.

Видео с концерта опубликовал Раис РТ Рустам Минниханов в Телеграм-канале. В своем сообщении он отметил, что артисты исполняют песни великого классика.

Ильхам Шакиров – заслуженный и народный артист ТАССР, звезда татарской эстрады и «татарский соловей», творчество которого стало неотъемлемой частью культурного кода татарстанцев. Артист скончался в 2019 году на 84-м году жизни. В год 90-летия Ильхама Шакирова его песни снова звучат в живом исполнении локальных музыкантов на открытой городской площадке.

#ильхам шакиров #парк Горького
