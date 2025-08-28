В начале сентября в Казани прозвучит трибьют Ильхаму Шакирову

В казанском парке имени Горького 5 сентября состоится уникальный концерт под открытым небом. На нем будут представлены культовые песни выдающегося татарского певца и деятеля культуры Ильхама Шакирова в авторской обработке Yummy Music Band под руководством Юрия Федорова и звезд татарской сцены.

Проект реализуют Дирекция парков и скверов Казани и музыкальный лейбл Yummy Music при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие начнется в 18.30, вход будет свободным.

Впервые Yummy Music Band выйдет на сцену в расширенном симфоническом составе. В общей сложности вечер объединит более 50 музыкантов и солистов, которые исполнят композиции Ильхама Шакирова, включая главные хиты – «Ай былбылым», «Ак калфак» и «Идел буе каеннары».

В частности, в этот день выступят:

– народная артистка РТ, финалистка первого сезона шоу «Голос» Эльмира Калимуллина, чье исполнение «Каз канаты» и «Син сазыңны уйнадың» на федеральном канале дало новый импульс интереса к татарской музыке;

– народный артист РТ Раяз Фасихов – популярный татарский эстрадный певец, которому нравится находить забытые песни и исполнять их современные версии (иногда на сцене он играет на инструментах вместе с музыкантами);

– заслуженный артист РТ Ильгиз Мухутдинов – солист Государственного большого концертного зала имени Салиха Сайдашева, лауреат международного конкурса «Татар моңы» имени Ильхама Шакирова и международного фестиваля имени Альфии Авзаловой;

– Руслан Закиров – солист Казанской филармонии, преподаватель вокальной кафедры Казанской консерватории имени Жиганова, лауреат международных и всероссийских конкурсов;

– яркий представитель татарской r&b, соул и инди-поп музыки, исполнитель и автор песен Ильгиз Шайхразиев / Ilgiz, уроженец Набережных Челнов;

– певица, солистка Yummy Music Band Эльвира Мифтахова – победительница вокального проекта «Яңа йолдыз», обладательница статуэтки «Алтын барс» и лауреат республиканских и международных вокальных конкурсов.

Вместе с солистами на сцене составит Государственный камерный хор РТ под управлением народной артистки РТ, лауреата премии имени Тукая Миляуши Таминдаровой. Перед началом собственно трибьюта диджей и битмейкер Malsi Music (Ислам Валеев) сыграет диджей-сет с использованием сэмплов из песен Ильхама Шакирова.

Ильхам Шакиров – заслуженный и народный артист ТАССР, звезда татарской эстрады и «татарский соловей», творчество которого стало неотъемлемой частью культурного кода татарстанцев. Артист скончался в 2019 году на 84-м году жизни. В год 90-летия Ильхама Шакирова его песни прозвучат снова в живом исполнении локальных музыкантов на открытой городской площадке.