Экс-тренер «Ирбиса» Артем Анисимов стал новым главным тренером «Барса»

Бывший главный тренер «Ирбиса» Артем Анисимов назначен главным тренером клуба ВХЛ «Барс». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракт с наставником рассчитан на один сезон. Помимо Анисимова в фарм-клуб «Ак Барса» переходит весь тренерский штаб клуба МХЛ: тренеры Андрей Макаров, Алексей Ермолаев и Алмаз Якупов.

«Спасибо руководству за доверие к нашему тренерскому штабу. Это большой шаг в карьере, шанс, за который нужно цепляться и показывать свою работу на новом уровне. Я уже работал в Высшей лиге помощником и понимаю, что это за турнир и как подготовиться к сезону. Потому считаю, что мы справимся с этим вызовом», – приводит слова Анисимова пресс-служба «Барса».

Вместе с «Ирбисом» Анисимов два года подряд становился лучшей командой Восточной конференции, завоевывая бронзовые медали Молодежной хоккейной лиги.

Стоит отметить, что Артем Анисимов является уроженцем Казани и воспитанником татарстанского хоккея. За «Ак Барс» провел 8 сезонов и стал чемпионом России в 1998 году.