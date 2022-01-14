Три хоккеиста «Ак Барса» высланы за игровой практикой в «Барс»

Три хоккеиста казанского «Ак Барса» командированы в «Барс» для получения игровой практики в матчах Высшей Хоккейной Лиги.

Речь идет о защитнике Данииле Журавлеве, а также нападающих Артеме Галимове и Илье Сафонове. Все трое сыграют за фарм-клуб «барсов» против воронежского «Бурана». Игра состоится сегодня в 18:30 во «Дворце спорта» в Казани.

Напомним, ранее сообщалось о том, что КХЛ решила временно приостановить регулярный чемпионат из-за коронавируса. В свою очередь, четыре предстоящие встречи «Ак Барса» перенесены на неопределенный срок.