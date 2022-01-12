КХЛ официально приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса

Президент КХЛ Алексей Морозов объявил о приостановке матчей регулярного чемпионата, запланированных на 15 — 21 января из-за распространения коронавируса. Также перенесены игры «Локомотив» — «Ак Барс» и «Динамо» — «Спартак», которые должны были пройти 13 января.

В официальном сообщении лиги отмечено, что за прошедшие сутки заболели еще 60 представителей команд. По состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки — 60 человек (27 хоккеистов).

В то же время «Автомобилист» (Екатеринбург) выходит с карантина — после получения отрицательных результатов диагностики методом ПЦР персонала всего клуба — и сыграет первый матч в новом году против «Северстали».

В итоге лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых будет объявлено дополнительно. Таким образом, перерыв в чемпионате перед Олимпийскими играми в Пекине начнется раньше.

Алексей Морозов, президент КХЛ:

– Хотелось бы повторить: наши главные цели в пандемийное время – здоровье игроков и болельщиков. Ничего не изменилось. Перенесенные игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января. ФХР подтвердила нашу возможность проводить матчи во время олимпиады, мы находимся на связи для совместного решения ситуации, – цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Казанский «Ак Барс» после 48 матчей с 66 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ.