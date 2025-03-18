Три вуза Казани примут участие в конкурсе на создание передовых инженерных школ

Три вуза Казани планируют принять участие в конкурсе на создание передовых инженерных школ. Об этом сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«В текущем году Министерством науки и высшего образования России планируется очередной конкурсный отбор на создание передовых инженерных школ», – рассказал он.

Предварительно в отборе примут участие Казанский государственный аграрный университет, Казанский государственный энергетический университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет, уточнил Поминов.