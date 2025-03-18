news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 18 марта 2025 16:57

Три вуза Казани примут участие в конкурсе на создание передовых инженерных школ

Читайте нас в
Телеграм

Три вуза Казани планируют принять участие в конкурсе на создание передовых инженерных школ. Об этом сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«В текущем году Министерством науки и высшего образования России планируется очередной конкурсный отбор на создание передовых инженерных школ», – рассказал он.

Предварительно в отборе примут участие Казанский государственный аграрный университет, Казанский государственный энергетический университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет, уточнил Поминов.

читайте также
Фальков сообщил о софинансировании ПИШ КАМАЗом, «Татнефтью» и другими компаниями
#передовые инженерные школы #федеральный проект
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Везет на себе раненого, а за собой – груз тащит»: как в Казани создавали БПА «Сверчок»

«Везет на себе раненого, а за собой – груз тащит»: как в Казани создавали БПА «Сверчок»

17 марта 2025
«Не наши попутчики»: Минниханов отчитал Леонова и Волынец на заседании «Движения первых»

«Не наши попутчики»: Минниханов отчитал Леонова и Волынец на заседании «Движения первых»

17 марта 2025