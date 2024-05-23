Татарстан — в топе регионов по числу вузов, вошедших в предметные рейтинги RAEX

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан вошла в топ-3 регионов по числу вузов, которые оказались включены в предметные рейтинги 2024 года, составленные агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

В перечень лучших попали десять татарстанских вузов. Республику опередили только Москва и Санкт-Петербург, на долю которых приходится 65 вузов, вошедших в предметные списки.

На четвертом месте оказалась Новосибирская область с шестью вузами, пятую позицию разделили Нижегородская и Ростовская области (по пять вузов). Всего лучшими по 36 направлениям признаны 170 вузов из 43 регионов.

Казанский федеральный университет включен в 23 предметных рейтинга. Это математика (13-е место), физика (13-е), химия (5-е), география (4-е), биология (4-е), информационные технологии (17-е), экология (10-е), нефтегазовое дело (5-е), геология (9-е), технологии материалов (13-е), фармация (11-е), психология (6-е), экономика (14-е), менеджмент (11-е), государственное и муниципальное управление (10-е), социология (8-), право (10-е), политология и международные отношения (13-е), филология и журналистика (11-е), педагогическое образование (3-е), лингвистика и иностранные языки (7-е), история и археология (8-е) и индустрия гостеприимства (4-е).

КНИТУ-КХТИ вошел в восемь рейтингов. Это машиностроение и робототехника (19-е место), химические технологии (5-е), биотехнологии и биоинженерия (8-е), нефтегазовое дело (11-е), технологии материалов (17-е), индустрия гостеприимства (20-е), технологии легкой промышленности (2-е) и пищевые технологии (3-е).

КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева попал в три рейтинга (электроника, радиотехника и системы связи — 17-е место, энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника — 17-е, авиационная и ракетно-космическая техника — 4-е), а Казанский медицинский университет — в два (медицина и фармация, в обоих — 16-е место).

Остальные татарстанские вузы оказались упомянуты лишь в одном рейтинге каждый. Это Университет Иннополис (информационные технологии, 15-е место), КГАСУ (строительство, 13-е), Казанский энергетический университет (энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, 18-е), Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» (нефтегазовое дело, 13-е), Казанский аграрный университет (сельское хозяйство, 5-е) и Казанская академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана (ветеринария и зоотехния, 9-е).