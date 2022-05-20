Три татарстанских спортсмена вызваны в сборную России по прыжкам в воду

Спортсмены «Синтеза» Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев вызваны в расположение сборной России по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

На тренировочном сборе национальной команды на базе «Озеро Круглое» в Подмосковье татарстанские прыгуны в воду проведут ближайший месяц, занимаясь общей физической и специальной прыжковой подготовкой.



«Ребята в хорошей физической форме, в рабочем настроении, они готовы работать, чтобы в летнем спортивном сезоне показать хорошие результаты», – отметил главный тренер сборной Татарстана по прыжкам в воду Павел Муякин.



Стоит отметить, что Полякова, Шлейхер и Белевцев в составе национальной команды должны принять участие в турнире «Салют Победы» в Смоленске, чемпионате России в Пензе, а также в Играх Дружбы в Казани.

Ранее Международная федерация плавания назвала город, в котором пройдет, перенесенный из Казани, чемпионат мира по плаванию на короткой воде.