Стало известно место проведения ЧМ по плаванию, перенесенного из Казани

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде – 2022 пройдет в австралийском Мельбурне. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации плавания.

Соревнования пройдут с 13 по 18 декабря.

Стоит отметить, что изначально чемпионат мира должен был пройти с 17 по 22 декабря в Казани. Однако, чуть позже в федерации заявили о переносе турнира на короткой воде из столицы Татарстана из-за ситуации на Украине.

Напомним, организация отстранила российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Ранее стало известно, что в Казани вместо перенесенного ЧМ по волейболу может пройти Всероссийский турнир Спартакиады.