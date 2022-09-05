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Спорт
5 сентября 2022  12:00

Три татарстанских клуба «Рубин», «КАМАЗ» и «Нефтехимик» – в пятерке лидеров Первой лиги

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Три профессиональных футбольных клуба из Татарстана «КАМАЗ», «Нефтехимик» и «Рубин» после восьмого тура Первой лиги расположились в топ-5 турнирной таблицы чемпионата.

Напомним, челнинцы после ничьей с калининградской «Балтикой» продолжают лидировать в чемпионате, «Нефтехимик» после трех побед подряд поднялся на четвертое место, а «Рубин» после ничьей с «Аланией» откатился на пятую строчку турнирной таблицы Первой лиги.

Первая лига. Турнирная таблица

  1. «КАМАЗ» – 19
  2. «Алания» – 15
  3. «Балтика» – 15
  4. «Нефтехимик» – 14
  5. «Рубин» – 13
  6. «Арсенал» – 13
  7. «Динамо» – 13
  8. «Енисей» – 13


Стоит отметить, что в следующем туре казанцы сыграют в гостях с «Велесом», челнинцы – с «Аланией», а нижнекамцы с тульским «Арсеналом».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о ничьей «Рубина» и «Алании».

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