Три татарстанских клуба «Рубин», «КАМАЗ» и «Нефтехимик» – в пятерке лидеров Первой лиги

Три профессиональных футбольных клуба из Татарстана «КАМАЗ», «Нефтехимик» и «Рубин» после восьмого тура Первой лиги расположились в топ-5 турнирной таблицы чемпионата.

Напомним, челнинцы после ничьей с калининградской «Балтикой» продолжают лидировать в чемпионате, «Нефтехимик» после трех побед подряд поднялся на четвертое место, а «Рубин» после ничьей с «Аланией» откатился на пятую строчку турнирной таблицы Первой лиги.

Первая лига. Турнирная таблица

«КАМАЗ» – 19 «Алания» – 15 «Балтика» – 15 «Нефтехимик» – 14 «Рубин» – 13 «Арсенал» – 13 «Динамо» – 13 «Енисей» – 13



Стоит отметить, что в следующем туре казанцы сыграют в гостях с «Велесом», челнинцы – с «Аланией», а нижнекамцы с тульским «Арсеналом».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о ничьей «Рубина» и «Алании».