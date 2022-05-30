Три татарстанца стали победителями суперфинала конкурса «Лидеры России»

Три представителя Татарстана вошли в число 106 победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». В событии, прошедшем в московском театре мюзикла, приняли участие 300 человек, представлявших 56 регионов страны, а также Беларусь, Казахстан, Польшу, Эстонию, Францию и ОАЭ.

Участниками суперфинала стали шесть татарстанцев, троим из которых удалось добиться победы. Это Рафаэль Валеев, Тимербулат Самерханов и Михаил Фокин.

«В этом проекте можно доказать свое право стать лучшим из лучших только самостоятельно, своим профессионализмом, энергией, своими лидерскими качествами. Такая система кадровых лифтов — это принципиальное решение Президента России [Владимира Путина], принятое в 2017 году», — отметил первый замруководителя администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

Из 106 победителей 35были участниками трека «Государственное управление», 31 — «Бизнес и промышленность», 18 — «Информационные технологии», 9 — «Наука», 7 — «Культура», 4 — «Здравоохранение», 2 — «Международный».

Почти половина лидеров — 40 конкурсантов — представители возрастной категории от 31 до 35 лет, следом идут участники в возрасте от 36 до 40 лет — 27.