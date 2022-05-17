Шесть представителей Татарстана станут участниками суперфинала конкурса «Лидеры России»

С 26 по 29 мая в Гостином дворе в Москве 300 управленцев станут состязаться в суперфинале конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Среди них будут и шесть представителей Татарстана, сообщают организаторы конкурса.

Республику будут представлять начальник управления стратегического развития ПАО «РусГидро» Леонид Калимуллин и директор компании по работе с недвижимостью Айрат Султанов (по треку «Бизнес и промышленность»), директор АНО «Образовательная культура» Тимербулат Самерханов и заместитель директора Гарантийного фонда РТ Ильнур Сираев (по треку «Государственное управление»), управляющий директор по информационным технологиям банка Рафаэль Валеев и начальник регионального центра развития «Казань» Департамента информационных технологий Банка России Роман Третьяков (по треку «Информационные технологии»).

Все прошедшие в суперфинал конкурсанты получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители — еще и возможность поработать с ведущими управленцами страны, среди которых будут Премьер-министр Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и руководитель Администрации Президента Антон Вайно.

Состязаться в суперфинале будут управленцы, победившие в семи треках конкурса: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Информационные технологии», «Здравоохранение», «Культура» и «Международный».

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности и обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет глава государства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал поддержку представляющим республику суперфиналистам конкурса «Лидеры России».