Три старинных здания в Чистополе отказались включить в список ОКН

В Чистополе отказались признавать объектами культурного наследия три здания рубежа XIX-ХХ веков. Однако два из них — по улице Толстого, 114Б и улице Ленина, 77 — предлагают отнести к исторически ценным градоформирующим объектам, сообщается в документации на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Оба указанных объекта — одноэтажный деревянный дом по улице Толстого и двухэтажный полукаменный дом с флигелем по улице Ленина — участвуют в формировании исторической застройки города, сохранении своеобразия его исторического центра. Этим и обусловлено предложение присвоить им новый статус.

Третий объект — одноэтажный деревянный дом по улице Фрунзе — не обладает признаками уникальности, так как неоднократно горел, соответственно, перестраивался и сохранил лишь немногие оригинальные элементы.

В настоящее время объект находится в аварийном состоянии, что нанесло дополнительный урон декоративному убранству фасадов. На основании этого эксперты пришли к выводу, что дом не представляет какой-либо ценности.

Напомним, что в начале июля исторический центр Чистополя посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Во время осмотра он дал ряд поручений властям города для сохранения и развития этой территории.