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Три старинных здания в Чистополе отказались включить в список ОКН
В Чистополе отказались признавать объектами культурного наследия три здания рубежа XIX-ХХ веков. Однако два из них — по улице Толстого, 114Б и улице Ленина, 77 — предлагают отнести к исторически ценным градоформирующим объектам, сообщается в документации на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Оба указанных объекта — одноэтажный деревянный дом по улице Толстого и двухэтажный полукаменный дом с флигелем по улице Ленина — участвуют в формировании исторической застройки города, сохранении своеобразия его исторического центра. Этим и обусловлено предложение присвоить им новый статус.
Третий объект — одноэтажный деревянный дом по улице Фрунзе — не обладает признаками уникальности, так как неоднократно горел, соответственно, перестраивался и сохранил лишь немногие оригинальные элементы.
В настоящее время объект находится в аварийном состоянии, что нанесло дополнительный урон декоративному убранству фасадов. На основании этого эксперты пришли к выводу, что дом не представляет какой-либо ценности.
Напомним, что в начале июля исторический центр Чистополя посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Во время осмотра он дал ряд поручений властям города для сохранения и развития этой территории.
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