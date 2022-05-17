Три случая коррупционных нарушений обнаружили в вузах РТ с начала года

С начала 2022 года в татарстанских вузах обнаружили как минимум три случая коррупционных нарушений. Такие данные в ходе семинара-совещания по противодействию коррупции в сфере высшего образования озвучил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Обсуждение темы прошло на площадке КГЭУ с участием представителей вузов, студенческих организаций и представителей органов власти республики.

«В 2022 году уже выявлено три коррупционных преступления в сфере высшего образования», – рассказал Хадиуллин.

Он пояснил, что упомянутые случаи были связаны с получением студентами зачетов за взятки.

Эти и другие случаи коррупции в образовании необходимо пресекать в проактивном режиме, подчеркнули участники семинара. В первую очередь, речь идет о формировании в студенческой среде ценностных установок, направленных на неприемлемость коррупции как явления в современном развитом обществе.

