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Ру Тат
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Общество
17 мая 2022  11:12

Три случая коррупционных нарушений обнаружили в вузах РТ с начала года

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С начала 2022 года в татарстанских вузах обнаружили как минимум три случая коррупционных нарушений. Такие данные в ходе семинара-совещания по противодействию коррупции в сфере высшего образования озвучил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Обсуждение темы прошло на площадке КГЭУ с участием представителей вузов, студенческих организаций и представителей органов власти республики. 

«В 2022 году уже выявлено три коррупционных преступления в сфере высшего образования», – рассказал Хадиуллин.

Он пояснил, что упомянутые случаи были связаны с получением студентами зачетов за взятки. 

Эти и другие случаи коррупции в образовании необходимо пресекать в проактивном режиме, подчеркнули участники семинара. В первую очередь, речь идет о формировании в студенческой среде ценностных установок, направленных на неприемлемость коррупции как явления в современном развитом обществе. 
 

#антикоррупция #борьба с коррупцией #высшее образование #ильсур хадиуллин
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