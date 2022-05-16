В Казани представители вузов и власти обсудили антикоррупционную работу в образовании

В татарстанской столице состоялось масштабное семинар-совещание, посвященное противодействию коррупции в среде высшего образования. Участниками обсуждений на площадке Казанского энергоуниверситета (КГЭУ) стали представители республиканских вузов, руководители студенческих антикоррупционных комиссий, а также представители органов власти.

В частности, гостями заседания стали заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, а также руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

По словам Алексея Панкратова, подобные семинары уже стали хорошей традицией, которая позволяет эффективно реагировать на проявления коррупции в образовательной среде. Живое общение участников позволяет напрямую, без посредников фиксировать тренды и намечать дальнейшую работу в этом направлении.

«Всегда есть возможности для того, чтобы что-то улучшить в этой работе, еще больше повысить ее эффективность. Как это сделать, какими путями – об этом мы и будем говорить сегодня на нашем совещании», – обратился в начале встречи к ее участникам Алексей Панкратов.

С большим докладом перед аудиторией выступил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Он отметил большую работу по развитию высшего образования в республике: татарстанские высшие учебные заведения постоянно становятся участниками грантовых конкурсов федерального уровня, проводят большую научную работу и совершенствуют методы обучения студентов.

Однако фактор коррупции, даже в единичном его проявлении, может поставить под вопрос репутацию учебных заведений в глазах населения. Поэтому борьба с коррупционными нарушениями является одним из приоритетных направлений, обозначенных на самом высоком уровне Президентом России Владимиром Путиным.

«Коррупция является серьезным сдерживающим фактором дальнейшего развития страны. И активное противодействие этому явлению выступает важнейшим направлением современной государственной политики. <…> Учитывая все успехи и достижения [в сфере высшего образования], мы не можем допустить коррупционных нарушений. У нас на это нет морального права», – подчеркнул Ильсур Хадиуллин.

Участники семинара также отметили, что в вопросе борьбы с коррупционными нарушениями все большую роль начинают играть СМИ. Именно через эти каналы коммуникации придаются огласке выявленные случаи таких нарушений, до молодежи эффективно доводится мысль о неприемлемости коррупции в современном и развитом обществе.

Республиканские средства массовой информации уже принимают участие в этой работе, и готовы значительно активизировать освещение этого направления для роста эффективности борьбы с коррупцией, сообщил участникам совещания руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Правильно выстроенная работа средств массовой информации формирует устойчивую модель антикоррупционного поведения. Для этого агентство «Татмедиа» через СМИ и соцсети ведет активную работу по привлечению общественного внимания к борьбе с коррупцией, разъясняет людям вред коррупционных нарушений, а также показывает главное – бороться с коррупцией может каждый, просто не давая взяток и не нарушая закон», – подчеркнул Айдар Салимгараев.

По окончании выступления спикеров, участники совещания приступили к обсуждению конкретных мер по повышению эффективности антикоррупционной работы в вузах, в том числе воспитания у молодежи негативного отношения к коррупционным проявлениям, правового и патриотического просвещения.

В завершающей части семинара участники одобрили проекты типового положения о студенческой антикоррупционной комиссии, а также примерного календарного плана мероприятий, направленных на профилактику коррупции в студенческой среде, подготовленные с участием органов государственной власти и организаций.

