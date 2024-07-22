КАМАЗ возобновил производство грузовиков после корпоративного отпуска рабочих

Фото: телеграм-канал ПОА КАМАЗ t.me/pao_kamaz

На КАМАЗе возобновлена работа основных производств, остановленных во время корпоративного отпуска сотрудников. Они были приостановлены в период с 8 по 21 июля, напомнили в телеграм-канале компании.

В период частичного простоя продолжали действовать подразделения, связанные с продажами, лизингом, подготовкой и планированием производства. Кроме того, сервисные службы проводили плановый ремонт и модернизацию оборудования.

Отмечается, что в декабре КАМАЗ отметит 55-летие с начала строительства автогиганта. За эти годы с конвейеров выпущено почти 2,5 млн грузовиков.