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КАМАЗ возобновил производство грузовиков после корпоративного отпуска рабочих
На КАМАЗе возобновлена работа основных производств, остановленных во время корпоративного отпуска сотрудников. Они были приостановлены в период с 8 по 21 июля, напомнили в телеграм-канале компании.
В период частичного простоя продолжали действовать подразделения, связанные с продажами, лизингом, подготовкой и планированием производства. Кроме того, сервисные службы проводили плановый ремонт и модернизацию оборудования.
Отмечается, что в декабре КАМАЗ отметит 55-летие с начала строительства автогиганта. За эти годы с конвейеров выпущено почти 2,5 млн грузовиков.
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