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Экономика 22 июля 2024 10:57

КАМАЗ возобновил производство грузовиков после корпоративного отпуска рабочих

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КАМАЗ возобновил производство грузовиков после корпоративного отпуска рабочих
Фото: телеграм-канал ПОА КАМАЗ t.me/pao_kamaz

На КАМАЗе возобновлена работа основных производств, остановленных во время корпоративного отпуска сотрудников. Они были приостановлены в период с 8 по 21 июля, напомнили в телеграм-канале компании.

В период частичного простоя продолжали действовать подразделения, связанные с продажами, лизингом, подготовкой и планированием производства. Кроме того, сервисные службы проводили плановый ремонт и модернизацию оборудования.

Отмечается, что в декабре КАМАЗ отметит 55-летие с начала строительства автогиганта. За эти годы с конвейеров выпущено почти 2,5 млн грузовиков.

#камаз
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