Три памятника в Елабуге, проданных за один рубль, отреставрируют до конца года

В Елабуге до конца 2026 года планируют завершить реставрацию трех объектов культурного наследия, проданных инвесторам по программе льготной приватизации за один рубль. Об этом стало известно в ходе осмотра объектов после совещания с председателем Комитета Татарстана по охране ОКН Иваном Гущиным.

Клубный дом банковских работников 1886 года постройки достался предпринимателю Нурисламу Кадырову. До продажи здание пережило пожар и несколько лет стояло заброшенным. Инвестор уже провел отопление и канализацию, завершил противоаварийные работы. К концу года планируется закончить реставрацию фасада, а в следующем году – открыть здесь гостиницу.

«В первую очередь я делаю это для того, чтобы сохранить и передать наследие. У меня самого девять детей, я хочу им показать, как вообще раньше выглядел город», – пояснил Кадыров.

Напротив восстанавливают бывший жилой дом. Инвестор уже заменил перекрытия и усилил фундаменты. Здесь появится апарт-отель. Основная сложность – воссоздание утраченных деревянных элементов.

Еще один объект – усадьба мещанина Новикова 1852 года постройки. После пожара 2012 года сохранились только наружные стены. Владелица Прияна Фролова планирует открыть здесь музей искусств уже осенью. Сейчас завершены работы по фасадам, ожидается подключение газа.

«Я считаю, это прекрасное вложение, потому что после себя мы можем оставить только детей и искусство. Оно бесценно, поэтому коммерческий выхлоп я даже не считала», – подчеркнула Фролова.

Подробнее о том, как меценаты восстанавливают исторические здания в Елабуге, читайте в материале «Татар-информа».