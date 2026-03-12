Десять памятников по рублю: как меценаты восстанавливают исторические здания в Елабуге

До конца 2026 года в Елабуге продадут пять объектов культурного наследия по льготной цене в 1 рубль. За 2023–2025 годы здесь уже продали пять аварийных зданий – сейчас инвесторы ведут противоаварийные работы и готовят проектную документацию. В планах – создание апарт-отелей, кафе и музея.





На территории Елабужского района находится 275 объектов культурного наследия, в том числе 7 объектов археологии

Елабуга – второй город в Татарстане по количеству памятников

На территории Елабужского района находится 275 объектов культурного наследия, в том числе 7 объектов археологии. Такие цифры озвучил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН) Иван Гущин сегодня на встрече с инвесторами в Елабуге.

В самой Елабуге 262 памятника – это второй показатель в республике после Казани, где насчитывается более 500 объектов, указал Гущин.

Статус исторического поселения федерального значения накладывает на город серьезные обязательства. Гущин обратил внимание: каждый такой объект требует отдельного подхода.

«Каждый объект – отдельный кейс. Правообладателю, кроме головной боли, пока ничего не достается, когда он видит объект культурного наследия», – констатировал Гущин.

Проблема с состоянием зданий стоит остро. В послании Федеральному собранию 30 марта 2024 года Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать программу сохранения объектов культурного наследия до 2045 года. Одна из задач – к 2030 году при участии ДОМ.РФ привести в удовлетворительное состояние не менее 1 тыс. объектов по всей стране.

Во исполнение этого поручения в Татарстане провели инвентаризацию аварийных объектов. По итогам первого этапа выявили 182 объекта в неудовлетворительном состоянии. Федеральный центр поставил жесткую задачу: до конца 2026 года передать аварийные объекты инвесторам, чтобы к 2030 году привести их в порядок.

Рустем Нуриев: «Муниципалитет или государство – я считаю, неэффективный собственник памятников, поэтому наша основная задача – найти собственника и помочь стать ему эффективным» Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Глава Елабужского района Рустем Нуриев в этом вопросе исходит из практических соображений.

«Историческими объектами нужно много заниматься, и это очень непросто. Муниципалитет или государство, я считаю, неэффективный собственник памятников, поэтому наша основная задача – найти собственника и помочь стать ему эффективным», – заявил Нуриев.

Для решения этой проблемы в Татарстане уже несколько лет работает механизм продажи аварийных объектов культурного наследия по льготной цене. Инвестор приобретает здание за 1 рубль, но берет на себя обязательства по его восстановлению и содержанию. В Елабуге за 2023–2025 годы по такой схеме продали пять объектов. До конца года планируют продать еще пять.

Как купить памятник за рубль и получить поддержку

Механизм продажи объектов культурного наследия по льготной цене существует в законодательстве давно, но в последнее время процедуру упростили. Как пояснил Иван Гущин, теперь не требуется разработка эскизных решений, а земельный участок предоставляется в аренду по льготной цене. После выполнения инвестором всех охранных обязательств землю можно будет приватизировать.

«Земельный участок дается тоже по льготной цене, пока в аренду, потом, когда выполнит правообладатель свои обязательства, получит земельный участок, мы позволим приватизировать», – разъяснил Гущин.

Важным стимулом для инвесторов стала республиканская поддержка. По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова для владельцев объектов в Елабуге и Чистополе предусмотрены субсидии на разработку проектной документации и проведение экспертизы. Как отметил Гущин, пять инвесторов уже получили эти средства.

Дополнительную возможность предложила представитель ДОМ.РФ Екатерина Болдырева. С декабря 2024 года запущена программа льготного кредитования для инвесторов, вкладывающих деньги в объекты культурного наследия.

«Есть обязательные условия. ОКН должен быть включен в реестр и признан находящимся в неудовлетворительном состоянии», – пояснила Болдырева.

Ставка 9% годовых предоставляется при приспособлении объекта под социальные цели. Для создания гостиниц не менее трех звезд, с номерным фондом от 10 номеров и площадью от 500 квадратных метров предусмотрена ставка 6% годовых.

Нуриев призвал потенциальных инвесторов активнее включаться в процесс.

«Эти здания, которые сегодня в достаточно сложном состоянии находятся, могут найти место. Сегодня и общепит, и гостиничный фонд, и услуги – все востребовано, и я считаю, с этим можно работать», – подчеркнул он.

Три елабужских памятника, получивших новую жизнь

После совещания инвесторы показали, как на данный момент проходит реставрация их объектов, приватизированных по льготной цене.

Клубный дом банковских работников

Один из самых сложных объектов достался индивидуальному предпринимателю Нурисламу Кадырову. Здание, построенное в 1886 году, после революции пришло в запустение, а затем его отдали под жилье. Шесть-семь лет назад произошло аварийное расселение, и несколько лет здание стояло заброшенным, пока в 2024 году его не купил Кадыров. Несколько лет назад здесь случился пожар.

«В первую очередь я делаю это для того, чтобы сохранить и передать наследие. У меня самого девять детей, я хочу им показать, как вообще раньше выглядел город, в каких домах жили люди», – поделился Кадыров.

Инвестор уже провел отопление и канализацию, завершил противоаварийные работы. Сейчас готовится к реставрации фасада. Планируется, что к концу года работы будут закончены, а в следующем году здание начнет принимать гостей как гостиница. Срок окупаемости инвестор оценивает примерно в 10 лет.

«Гостиницу будет укомплектовать гораздо проще и быстрее уже. Главное – закончить реставрацию», – заверил Кадыров.

Дом жилой

Сразу напротив находится другой объект – раньше он так же был жилым, аварийное расселение провели примерно в то же время. Уже год здесь идет расчистка мусора и решаются вопросы технологического подключения. Руководитель строительной компании «Мирострой» Александр Горбунов рассказал, что планирует открыть здесь апарт-отель повышенного комфорта с благоустройством прилегающей территории.

«Полтора года занимаемся объектом. За это время успели все вычистить, заменить перекрытия и усилить фундаменты. Как тепло станет, так продолжим. Пока готовим проект», – сообщил Горбунов.

Основная сложность, по его словам, – необходимость воссоздания утраченных деревянных элементов, что требует тщательной проектной работы. Завершение работ планируется к концу года, но возможны задержки.

Усадьба Новикова

Самый альтруистичный, пожалуй, проект – будущий музей искусств в усадьбе мещанина Новикова 1852 года постройки. Здание досталось владелице в тяжелейшем состоянии – после пожара 2012 года сохранились только наружные стены. Выкупили объект в 2024 году.

«Если бы в этом году мы не начали реконструкцию крыши, здесь было бы уже совсем плачевно», – рассказала владелица здания Прияна Фролова.

Сейчас завершены работы на фасадах. Противоаварийные мероприятия начнутся после получения нового проекта, которое ожидается в мае. В ближайшие две недели планируется подключение газа. Открыть музей надеются уже осенью.

Исторических справок об усадьбе почти не сохранилось, информацию собирают по крупицам. Но владелицу это не останавливает.

«Я считаю, это прекрасное вложение, потому что после себя мы можем оставить только детей и искусство. Оно бесценно, поэтому коммерческий выхлоп я даже не считала», – призналась Фролова.

Глава Комитета по охране ОКН Иван Гущин подчеркнул важность даже промежуточных результатов:

«Самое главное, что люди крыши в порядок приводят, контуры восстанавливают. Для нас это уже большое подспорье. Мы до этого сколько денег тратили на то, чтобы охранять, – просто охранять. Для нас этот проект очень важен».