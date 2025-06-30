Три памятника в центре Чистополя хотят признать объектами культурного наследия

Дом с арочными воротами по улице Ленина в 2020 году

Фото: скриншот документации

Три памятника в историческом центре Чистополя собираются включить в реестр объектов культурного наследия РФ. Акты государственной историко-культурной экспертизы опубликованы на сайте Комитета РТ по охране ОКН.

Речь идет о комплексе двухэтажных кирпичных жилых домов конца XIX – начала ХХ века, находящемся по адресу: ул. Урицкого, 94, двухэтажном кирпичном жилом доме конца XIX века, расположенном по адресу: ул. Урицкого, 78, и жилом доме с арочными воротами второй половины XIX – начала ХХ века, находящемся по адресу: ул. Ленина, 41.

Разрешение на строительство одного из двух домов, входящих в комплекс зданий на улице Урицкого, в 1887 году получил крестьянин Мухамет Рахим Исмагилов. Примерно в это же время был построен второй дом. В 1913-м здесь размещались медресе и мектебе, чему способствовала близость Первой Соборной мечети Чистополя. В советское время здания были национализированы. После масштабной реконструкции в 1964-м в них разместилась детская поликлиника, работавшая по этому адресу до 2018 года. Сейчас комплекс не используется.

Оба входящих в ансамбль здания построены в стиле позднего классицизма. Они увенчаны вальмовыми крышами. Западное здание имеет четыре оконные оси, восточное – пять. Фасады завершаются ступенчатыми карнизами и аттиками, оформлены лопатками. Со стороны двора к зданиям примыкают поздние одно- и двухэтажные объемы. Общее состояние памятника неудовлетворительное. По соседству находится объект культурного наследия регионального значения – комплекс зданий уездной тюрьмы и ряд других памятников.

Дом №78 по улице Урицкого, судя по сохранившимся документам, был построен до 1881 года. Домовладение минимум один раз перешло из рук в руки. Пристрой к зданию был построен в конце XIX – начале XX века. После Октябрьской революции дом был национализирован и продолжал использоваться в качестве жилого до начала XXI века. В конце XX века здание реконструировали. Сейчас здесь размещается административно-торговое учреждение.

Двухэтажное здание под вальмовой кровлей (Г-образное в плане) построено в стиле классицистической эклектики. На главном фасаде в четыре пары оконных осей имеется центральный ризалит в две пары оконных осей. Первый этаж рустован, углы оформлены лопатками. Пары окон объединены друг с другом декоративными элементами. Боковые фасады имеют лаконичное оформление. Со стороны двора примыкает поздний одноэтажный объем. Общее состояние здания – неудовлетворительное. Неподалеку находится ряд других памятников, включая комплекс уездной тюрьмы.

Дом №41 по улице Ленина был построен в конце XIX века, точная дата не установлена. Проект 1876 года на застройку данного домовладения содержит чертежи иного здания. Низ дома изначально был занят торговой лавкой, верх был жилым. После национализации советской властью здание использовалось аналогичным образом. В 1980-х годах на первом этаже размещалось кафе «Минутка». Сейчас здание продолжает использоваться по назначению: на первом этаже находится магазин, на втором – жилье.

Купеческий дом увенчан четырехскатной крышей. Главный фасад в три оконных оси выдержан в «бесстилевой» манере второй половины XIX века, включающей рустованные лопатки и фриз из модульонов. Нижний этаж имеет две прямоугольные витрины и дверь между ними. Над дверью имеется сварной металлический навес, выполненный в 1980-х годах. Тянущиеся в глубину двора хозяйственные постройки надстроены вторым этажом (их занимал деревообрабатывающий цех).

Слева к зданию примыкают кирпичные арочные ворота характерного для Чистополя типа. Их массивные столбы декорированы лопатками и филенками, комбинированными из лекального кирпича и белокаменных резных деталей. Лучковая арка декорирована гофрировкой из лекального кирпича и акцентирована по центру круглым картушем для иконы. Стальные полотнища ворот изготовлены в советское время, они украшены пятиконечными звездами по низу.

Общее состояние здания неудовлетворительное. Рядом расположено много объектов культурного наследия регионального и муниципального значения.

Все три экспертизы рекомендуют включить описанные выше выявленные объекты культурного наследия в реестр в качестве памятников регионального значения.