В Чистополе отреставрируют 11 музеев и 5 объектов культурного наследия

Заместитель руководителя исполкома Чистопольского района по инфраструктурному развитию Павел Емельянов на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал о сохранении и развитии исторических объектов города.

«Чистополь – уникальный город с богатым наследием. В прошлом он был купеческим центром, во время Великой Отечественной войны принимал писателей и поэтов со всего СССР, а затем стал промышленным центром. Сегодня на территории Чистополя насчитывается 204 исторических памятника, среди которых 6 – федерального значения, 55 – республиканского и 143 – местного», – рассказал Емельянов.

Основная цель администрации – сохранить исторический облик центра города, защитить археологические памятники и превратить Чистополь в один из туристических центров Татарстана.

Одним из приоритетных направлений администрации является реализация проекта по комплексному развитию инфраструктуры малых исторических поселений. В 2019 году было подписано соглашение с Российским правительством и Новым банком развития. На средства банка уже разработана научно-проектная документация на реставрацию и приспособление объектов культурного наследия. Завершается подготовка рабочей документации, актуализируются технические условия подключения зданий к инженерным сетям, определяется сметная стоимость реставрационных работ.

В 2025 году планируется начать полную реставрацию 11 музейных объектов (18 зданий) с созданием новых экспозиций. А также оснастить отреставрированные здания современным оборудованием: мультимедийными системами, выставочными витринами, мебелью, техникой.

Кроме того, начнется реставрация 5 объектов культурного наследия (6 зданий) – восстановление фасадов, кровли, полов, окон и фундаментов.

Уже выполненные работы – в 2019 году благоустроен бульвар на улице Карла Маркса, в этом году завершено строительство пассажирской пристани – на данный момент идет приемка работ.

«Теперь Чистополь сможет принимать теплоходы, что увеличит туристический поток», – отметил Павел Емельянов.

Еще одним важным направлением работы является передача аварийных объектов культурного наследия инвесторам.

«В рамках программы ликвидации аварийного жилья предполагается восстановление 50 зданий. Это позволит сохранить уникальные архитектурные памятники, интегрировав их в современную городскую среду», – заключил докладчик.