Три новостройки в Куюках получили заключение о соответствии

Фото: Гостройнадзор РТ

25 июля Гостройнадзор РТ выдал заключения о соответствии новым домам №21, 24, 25 в деревне Куюки Пестречинского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство и итоговая проверка второй очереди строительства в микрорайоне «Яшьлек» завершились на днях. Все три объекта — четырехэтажные, выполнены с чистовой отделкой. В 21-м доме 45 квартир, в 24-м — 60, в 25-м — 75.

На прилегающей территории ко всем трем домам обустроены детские площадки, спортивная площадка и гостевая автостоянка. Застройщик домов — ООО Специализированный застройщик «Бриз».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском ЖК «Салават Купере» заселили десятый с начала года соципотечный дом.