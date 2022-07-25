В казанском ЖК «Салават Купере» заселили десятый с начала года соципотечный дом

В жилом комплексе «Салават Купере» в Казани заселен 102-квартирный жилой дом, построенный по программе «Социальная ипотека» за счет инвестиций Госжилфонда РТ.

Новоселье справили работники бюджетной сферы, предприятий, финансирующих программу, медработники — получатели грантов и молодые семьи. Среди новоселов есть и дети-сироты — они получили однокомнатные квартиры за счет государства.

В доме один подъезд, 17 жилых этажей, общая площадь квартир составляет 6,3 тыс. квадратных метров. В новостройке имеется 34 однокомнатных, 34 двухкомнатных и 34 трехкомнатных квартиры. Все они сданы в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Фото: пресс-служба Госжилфонда РТ

С начала 2022 года в жилом районе «Салават Купере» с учетом нового дома заселено десять домов на 966 квартир. Еще 10 домов на 1192 квартиры в этом районе будут переданы казанским участникам жилищных программ до конца года.

Напомним, что в 2022 году Госжилфонд планирует построить в городах и районах республики 150,2 тыс. квадратных метров жилья. На сегодняшний день план выполнен на 66%.