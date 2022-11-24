Три квартиры в Казани признаны непригодными для проживания инвалидов

В столице Татарстана три квартиры признаны непригодными для проживания инвалидов. Соответствующие распоряжения замруководителя исполкома города опубликованы в сборнике документов мэрии.

Непригодными для проживания инвалидов и членов их семей объявлены жилые помещения квартиры №247 корпуса №2 дома №23/31 по улице Ботаническая, квартиры №17 дома №62а по улице Патриса Лумумбы и квартиры №165 дома №22б по улице Академика Глушко.

Контроль за исполнением этих документов возложен на и. о. председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани (заместителя председателя) Василия Лысачкина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Казани передумали сносить дом по улице Патриса Лумумбы, построенный в 1912 году.