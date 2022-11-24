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Ру Тат
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Казань
24 ноября 2022  10:35

Власти Казани передумали сносить дом по ул.Патриса Лумумбы – его признали ОКН

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Власти Казани не будут сносить дом №30 по ул.Патриса Лумумбы, который ранее признали аварийным. Вместо этого его реконструируют, следует из постановления исполкома.

Многоквартирный дом не будут сносить, так как он попал в список зданий, обладающих признаками объектов культурного наследия, говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что власти города выкупят квартиры у жильцов этого дома и изымут участки. Признанный аварийным дом ранее предполагалось снести.

По данным из открытых источников, двухэтажный дом был построен в 1912 году, имеет общую площадь всех помещений 153 квадратных метра.

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