Власти Казани передумали сносить дом по ул.Патриса Лумумбы – его признали ОКН

Власти Казани не будут сносить дом №30 по ул.Патриса Лумумбы, который ранее признали аварийным. Вместо этого его реконструируют, следует из постановления исполкома.

Многоквартирный дом не будут сносить, так как он попал в список зданий, обладающих признаками объектов культурного наследия, говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что власти города выкупят квартиры у жильцов этого дома и изымут участки. Признанный аварийным дом ранее предполагалось снести.

По данным из открытых источников, двухэтажный дом был построен в 1912 году, имеет общую площадь всех помещений 153 квадратных метра.