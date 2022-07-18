Три клуба АПЛ, Бундеслиги и Серии А заинтересованы в полузащитнике «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор может покинуть казанский клуб до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в приобретении датского полузащитника заинтересованы английский «Ноттингем Форест», немецкий «Вердер» и итальянская «Сампдория».

Напомним, Абильдгор стал футболистом «Рубина» зимой 2020 года. В минувшем сезоне 26-летний футболист провёл 20 матчей в Премьер-лиге и отметился 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость датчанина в 7 миллионов евро.

Ранее «Рубин» одержал победу над московской «Родиной» со счетом 2:0 в матче первого тура Первой лиги.