Три картины Николая Фешина проданы на аукционе более чем за 100 млн рублей

Три произведения уроженца Казани — художника Николая Фешина проданы на аукционе живописи, графики и предметов декоративно-прикладного искусства более чем за 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

«Все картины экспонировались на многочисленных выставках художника и опубликованы в каталогах. Они раскрывают различные аспекты дарования знаменитого мастера-портретиста, пейзажиста и автора жанровых композиций», — отмечается в сообщении.

Работа Фешина 1925 года «Морской пейзаж. Калифорния» продана за 36 млн рублей. «Кукурузный танец» 1932 года ушел с молотка за 38 млн рублей. «Портрет девушки в голубой блузе», созданный в конце 1930-х годов, коллекционеры оценили в 28 млн рублей. Стартовая цена всех картин равнялась одному рублю.

По случаю отмечавшегося в прошлом году юбилея художника в Казани была организована выставка «Николай Фешин. К 140-летию со дня рождения». Она проходила в ГМИИ РТ с 10 декабря 2021 по 13 марта 2022 года.