Догоняя Москву: Татарстан получил седьмое «серебро» в рейтинге инвестклимата в РФ

Более 400 тысяч российских предпринимателей оценили развитие бизнеса, на основе которого составили рейтинг инвестклимата в субъектах РФ. Результаты за 2024 год огласили в присутствии глав регионов. Удалось ли кому-то разделить пальму первенства с Москвой и довольны ли результатом в Татарстане – в репортаже «Татар-информа».





Татарстан сохранил второе место в национальном рейтинге инвестклимата

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Аншлаг в зале, где оценили инвестклимат в российских регионах

Сессия под названием «Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности» собрала полный зал: за 40 минут до начала перед закрытыми дверьми собралась очередь из посетителей, а за 10 минут места в зале закончились, поэтому многим пришлось стоять. Все собрались узнать результаты национального рейтинга инвестклимата.

Вице-премьер России Александр Новак напомнил о задаче, поставленной Владимиром Путиным по росту экономики. Для этого нужно достичь темпа роста инвестиций не менее 60% к 2030 году.

«Чтобы выполнить такие амбициозные задачи по привлечению инвестиций в экономику, важно создавать благоприятный инвестиционный климат. Правительство и регионы занимаются этим не первый день», – отметил Новак.

Национальный рейтинг инвестклимата – это инструмент для глав субъектов РФ, который помогает оценить позиции, по которым регион просел, и увидеть регионы-лидеры, у которых можно поучиться и перенять лучшие практики.

На второй позиции Татарстан (седьмой год подряд) и Нижегородская область Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Татарстан седьмой год подряд уступает только Москве

Только к концу полуторачасовой дискуссии о деловом климате в России перешли к оглашению результатов рейтинга за прошлый год. Начали с десятого места и перешли к первому, чтобы подольше подержать интригу.

Вряд ли кто-то сомневался в лидерстве Москвы, но она могла разделить первую строчку с другим регионом. Увы, этого не случилось. На второй позиции Татарстан (седьмой год подряд) и Нижегородская область. Третье место у Московской области и Башкортостана.

Главы регионов, которые заняли первые три места, поднимались на сцену, чтобы получить награды. Отметим, что Раис Татарстана Рустам Минниханов на презентации сидел в первом ряду, как раз рядом с главами двух других регионов-лидеров – мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Только столичного градоначальника попросили сказать пару слов об итогах рейтинга. Собянин отметил, что в 2024 году пришлось работать по двум векторам, которые были разнонаправленными.

«У регулятора была задача охладить бизнес, а по рейтингу АСИ мы должны были вырасти. В 2024 году со счетом 1:0 победил бизнес, поздравляю», – сказал мэр Москвы.

«На обиженных воду возят»

На презентации была глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. После оглашения итогов она прокомментировала второе место республики корреспонденту «Татар-информа». На вопрос, не обидно ли делить эту строчку с другим регионом, руководитель ответила пословицей: «На обиженных воду возят».

«Самое главное ведь не рейтинг, а результаты. Они у нас действительно улучшились: за прошлый год на 12%, в первом квартале этого года на 38%. То есть рублем голосовали», – сказала Минуллина, говоря о темпах роста инвестиций в основной капитал.

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов доволен результатом республики. Он сказал «Татар-информу», что оценка выставлена именно бизнесом, потому и важна.

«Та работа, которая была проведена республикой в 2024 году, показала, что мы остались на втором месте после Москвы. Рейтинг – это показатель, который нам дает возможность еще раз анализировать, по каким направлениям мы отстаем и где нам нужно усовершенствовать свою работу», – отметил Шагиахметов.

По его мнению, у Татарстана есть ресурсы, чтобы встать на первую строчку одновременно с бессменным лидером – Москвой.

«Как регион-лидер, как опорный регион, конечно же, мы стремимся быть по всем показателям первыми. Это зависит только от нашей работы, совместно скоординированной. Мы будем в этом направлении двигаться», – добавил Шагиахметов в разговоре с журналистами.

Талия Минуллина: «Самое главное ведь не рейтинг, а результаты. Они у нас действительно улучшились» Фото: t.me/tidanews

Как составляли рейтинг в 2025 году?

Впервые рейтинг был составлен Агентством стратегических инициатив с 2014 года по поручению Владимира Путина. Он рассчитывается по 110 показателям в восьми направлениях: недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, инфраструктура и технологии, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренции.

«В 2025 году методология национального рейтинга по поручению Президента была актуализирована: с учетом новых задач, достижения национальных целей, международных и региональных практик и предложений предпринимателей и регионов», – пояснил Новак.

Более 400 тысяч российских предпринимателей оценили развитие бизнеса, на основе их оценки были ранжированы достижения регионов. В рейтинге 2025 года 46 мест, а регионов – 84, поэтому многие позиции пришлось делить.

«Если разница в оценке регионов меньше 0,25 балла, то они на одной строчке», – пояснил Новак.

Свой инвестиционный интегральный индекс улучшили 57 регионов, а средний показатель по стране вырос на 1,13 по сравнению с прошлым годом.

Бизнес страдал от отключений интернета и высоких затрат на поиск сотрудников

Результаты рейтинга показали, что в 2024 году на 19 дней сократился разрыв между худшим и лучшим значением регионов по времени разрешения на строительство. На 10 дней сократился аналогичный показатель по сроку ввода в эксплуатацию. Общий показатель по выдаче разрешений на строительство несколько ухудшился, поэтому работу нужно усилить, обратил внимание губернаторов Новак.

Впервые за четыре года сократились сроки по подключению к газу. Был сделан большой рывок, по мнению вице-премьера, – среднероссийский срок сократился на восемь дней, но еще довольно большой потенциал. Сроки подключения к электросетям сохранились на уровне последних трех лет.

«В части административного и силового давления на бизнес хотелось бы отметить – мы по-честному отражаем – отрицательную динамику. Второй год сохраняется рост контрольно-надзорных мероприятий в отношении предпринимателей», – рассказал Новак.

Оценка качества дорожных сетей предпринимателями за три года выросла на 10 процентов. Качество телекоммуникационных услуг бизнес оценил на уровне предыдущего года. Но почти каждое второе предприятие сталкивалось с отключением широкополосного интернета в 2024 году. В среднем на подключение организации к интернету уходит 8 дней.

Бизнес продолжает ощущать дефицит кадров. У предпринимателя уходит вдвое больше средств на поиск одного высококвалифицированного сотрудника по сравнению с неквалифицированным. Самыми дефицитными вакансиями стали инженер, сварщик, слесарь, монтажник, водитель специальной техники.