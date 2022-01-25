Три игрока «Ак Барса» вошли в окончательный состав сборной Канады на Олимпиаду

Три хоккеиста казанского «Ак Барса», Джордан Уил, Марк Барберио и Джейсон Демерс, попали в окончательный список сборной Канады по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Отмечается, что чуть позднее пост с составом национальной сборной был удален. Повторная публикация ожидается сегодня.

На счету Уила 30 очков в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ, Барберио записал на свой счет три очка в шести матчах, а Демерс — одно очко в пяти.

Ранее стало известно, что два хоккеиста «Ак Барса» попали в окончательную заявку олимпийской сборной России по хоккею.