«Рубин» объявил об уходе трех футболистов основной команды в аренду

Казанский «Рубин» объявил об уходе в аренду сразу трех футболистов основной команды. Соглашения рассчитаны до конца сезона 2021/22.

Форвард казанцев Кирилл Косарев отправился в астраханский «Волгарь», занимающий в этом сезоне 18-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Для 20-летнего футболиста эта аренда станет уже третьей за последний год: ранее Косарев уезжал в «Томь» и хорватский «Драговоляц».

Кроме того, казанский клуб покинули 20-летний полузащитник Степан Суриков и 18-летний голкипер Никита Янович. Они отправились в клубы ФНЛ-2 — белгородский «Салют» и ставропольское «Динамо».

Ранее стало известно, что «Рубин» не будет переносить игру одной восьмой финала Кубка России с «Ак Барс Арены».