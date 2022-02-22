«Рубин» не станет переносить игру 1/8 финала Кубка России с «Ак Барс Арены»

Игра одной восьмой финала Кубка России между «Рубином» и «Ротором» пройдет 3 марта в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Казанский клуб уже запустил продажу билетов на игру на своем официальном сайте. Кроме того, сообщается, что кассы на территории арены начнут свою работу 24 февраля.

Стоит отметить, что из-за задолженности по аренде руководство «Ак Барс Арены» собиралось не пустить «Рубин» на игру с «Ротором», чтобы вынудить клуб погасить долги.

Ранее Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск букмекерской компании «Олимп» к футбольному клубу «Рубин» на 37,5 млн рублей.