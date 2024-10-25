Три дня, которые потрясли мир: итоги саммита БРИКС в Казани

Саммит БРИКС в Казани оказался историческим для объединения в плане количественного роста

Фото: © Рамиль Ситдиков / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Рекордное расширение БРИКС

Генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел из Нью-Йорка на саммит БРИКС в Казань не просто так. Очевидно, что он пытается выстроить прямой диалог с руководителями государств, представляющих большую часть человечества. Да, БРИКС уже влиятельное и сильное объединение, заставляющее с собой считаться. И число стран, желающих стать частью этого объединения, только растет.

Саммит БРИКС в Казани оказался историческим для объединения в плане количественного роста. 13 стран получили статус страны-партнера БРИКС. Ими стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Прогнозы по рекордному расширению числа стран БРИКС на саммите в Казани оправдались. И пусть 13 новичков это пока кандидаты в члены БРИКС, но они уже закреплены в статусе партнеров.

БРИКС стал еще мощнее, еще масштабнее – впору переписывать в сторону повышения старые описания: «БРИКС – около 30% общей площади суши, свыше 45% населения Земли, около 25% мировой торговли...». Теперь о БРИКС совершенно точно можно говорить как о глобальном объединении стран, превосходящем по своим параметрам пресловутый Запад.

Генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел из Нью-Йорка на саммит БРИКС в Казань не просто так Фото: © Григорий Сысоев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

И это историческое масштабное расширение произошло именно в Казани.

Совершенно очевидно, что роль БРИКС будет повышаться и далее. Страны, входящие в БРИКС, уже сейчас фактически являются драйверами экономического мирового роста. По итогам текущего года средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%. Это выше темпов в странах G7 (Запад) – там всего 1,7%. При такой разнице в темпах экономического роста именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП. Таким образом, БРИКС это не только про многополярный мир, это про экономическое будущее нашей планеты.

«Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года и вовсе составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран Группы семи, их доля составит 30%. А 30% было по итогам 2023 года, ну и в 2024-м будет чуть повыше», — уточнил Президент России Владимир Путин на заседании БРИКС в расширенном составе.

На саммит прибыли и участвовали в его работе делегации 35 государств, из которых 24 делегации возглавляли первые лица Фото: © Сергей Бобылев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Изоляция России провалилась

Один из главных политических выводов саммита БРИКС в Казани – полный провал проводимой Западом политики изоляции России. На саммит прибыли и участвовали в его работе делегации 35 государств, из которых 24 делегации возглавляли первые лица. Что это, как не явная поддержка России?

Президент России Владимир Путин продолжает оставаться важнейшим игроком на геополитической сцене, определяющим перспективы совместного развития на планете, которые принесут России и миллиардам людей по всему миру взаимную выгоду. Более того, саммит ярко показал, что идея многополярного мира превратилась в реальность. Партнерами БРИКС стали десятки новых участников, другие же выстроились в очередь, чтобы примкнуть к этой реальности. И список стран БРИКС будет только расти и расти.

«Саммит БРИКС показал, что у Запада больше нет монополии в мире», – это заявление не из стана БРИКС и стран, стремящихся в него попасть, это заявление сделал МИД Франции в лице своего министра-делегата по делам Европы Бенжамена Аддада. Это невольное откровенное признание от МИДа страны, жестко противостоящей сегодня России. Вот что увидел Запад на казанском саммите – новую силу, новую эру, новый мировой порядок.

Ключевым документом каждого саммита БРИКС традиционно является совместная декларация Фото: © Алексей Даничев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Внушительная Казанская декларация

Ключевым документом каждого саммита БРИКС традиционно является совместная декларация. Казанская декларация саммита БРИКС-2024 получилась весьма внушительной, под стать самому саммиту. В документе более 40 страниц и 134 пункта.

Главными пунктами этой декларации стали собственно ключевые, основополагающие идеи БРИКС: признание многополярности мира, недопустимость незаконных санкций и других нелегитимных мер, отрицательно влияющих на экономику, а также приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций.

Специфическими, привязанными к текущему моменту, пунктами Казанской декларации можно считать те положения, где члены БРИКС обеспокоены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и где они выступили за немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников без предварительных условий. Страны осудили израильские атаки против гуманитарных пунктов и объектов инфраструктуры в Палестине. Также они поддержали принятие в ООН государства Палестина в границах 1967 года. Кроме того, страны БРИКС подчеркнули необходимость возобновления иранской ядерной сделки.

В декларации упоминается о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и отмечаются «предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии». Как видим, ситуация по поводу СВО на Украине не подмяла под себя всю повестку саммита, ей нашлось определенное место, но не более – обсуждались более глобальные и значимые для будущего планеты события.

Президент России Владимир Путин продолжает оставаться важнейшим игроком на геополитической сцене Фото: © Владимир Астапкович / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Владимир Путин внес несколько предложений, которые также легли в основу декларации:

Нужно создать новую инвестиционную платформу БРИКС. Она могла бы стать мощным инструментом поддержки национальных экономик и обеспечила бы финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока.

Зерновая биржа БРИКС могла бы помочь в формировании справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье.

Россия выступает за расширение сотрудничества в области недропользования, для этой цели следует создать платформу БРИКС по драгоценным металлам.

В декларации страны отметили необходимость реформировать действующую международную финансовую архитектуру и договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear.

Также, как говорится в документе, страны приветствуют использование национальных валют между странами БРИКС и их торговыми партнерами.

Си Цзиньпин и Нарендра Моди на полях саммита БРИКС в Казани провели первые с 2019 года двусторонние переговоры Фото: © Станислав Красильников / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Мирный казанский саммит

Добрая и удивительно домашняя обстановка на саммите БРИКС способствовала не только непринужденному и открытому диалогу. Большая казанская встреча подвигла некоторых участников саммита на такие переговоры по решению обоюдных проблем, которые раньше буксовали. И здесь наблюдался определенный прогресс.

Так, Председатель КНР Си Цзиньпин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита БРИКС в Казани провели первые с 2019 года двусторонние переговоры. Здесь они сделали большие встречные шаги на пути к нормализации отношений после четырехлетнего пограничного противостояния. Уже только эту мирную инициативу можно занести большим активом в общие итоги саммита.

А ранее непримиримые соперники, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и Президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу, где обсудили продвижение двусторонней мирной повестки, включая мирный договор, делимитацию и демаркацию границ и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Казанский БРИКС объединяет и умиротворяет.

«Лучше нам не спорить и конфликтовать, а решать вопросы, чем мы в БРИКС и занимаемся», – заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

Ранее непримиримые Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели встречу, где обсудили продвижение двусторонней мирной повестки Фото: © Рамиль Ситдиков / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Высшая оценка Казани

XVI саммит БРИКС прошел в Казани на высшем уровне, и это подтвердили многие представители делегаций. Так, например, лидер Китая Си Цзиньпин, покидая Казань, отметил, что саммит прошел успешно. Кроме того, он добавил, что Татарстан – «замечательное место».

На финишной пресс-конференции о работе саммита БРИКС в Казани Владимир Путин резюмировал:

«16-й саммит БРИКС прошел успешно!» – с гордостью заявил российский президент.

По словам Владимира Путина, новые участники БРИКС поняли, что в объединении можно работать и добиваться результатов. Главное, что все без исключения мероприятия прошли в традиционном для БРИКС деловом ключе. Страны БРИКС зафиксировали приверженность к построению более демократического и многополярного миропорядка.

Республика справилась и провела это грандиозное историческое мероприятие на самом высоком уровне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельно Владимир Путин поблагодарил руководство Татарстана, мэрию Казани за организацию саммита БРИКС. Республика справилась и провела это грандиозное историческое мероприятие на самом высоком уровне.

Саммит оказался по-настоящему глобальным и уникальным не только по количеству лидеров, собравшихся на нем стран. В Казани миру были явлены претензии по формированию справедливого глобального миропорядка при решающем участии государств Глобального Юга и Востока в системах международного управления. Нового миропорядка, базирующегося на верховенстве права, недопустимости использования неоколониальных подходов, вмешательства во внутренние дела государств, политического и финансового давления, односторонних принудительных мер.

Эти три дня Казанского саммита, безусловно, потрясли весь мир. Теперь одну из самых значимых манифестаций многополярности мира будут связывать с Казанским саммитом БРИКС – вот так, на наших глазах творилась История с 22 по 24 октября 2024 года.

Фото на анонсе: © Сергей Бобылев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru