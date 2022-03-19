Три детсада и одна школа построены в Казани по нацпроекту «Жилье и городская среда»

В прошлом году в Татарстане был успешно реализован план по строительству ряда крупных объектов по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Так, в казанском ЖК Art City появилась новая школа с бассейном, рассчитанная на 1 501 ученика. Стоимость строительства составила более 1,4 млрд рублей, сообщает Минстрой РТ.

Также в столице возведены три детских сада на 710 мест. Детские дошкольные учреждения появились в жилых комплексах «Весна-2» (на 120 мест), «Салават купере» (на 260 мест), «Новые Горки» (на 330 мест). Общая сумма финансирования составила более 825 млн рублей.

Кроме того, в новых жилых комплексах «Лето», «Брайт парк» и «Весна» построены три автодороги. Финансирование составило более 360 млн рублей.

В рамках нацпроекта проходило благоустройство общественных пространств. В прошлом году на территории республики было благоустроено 49 парков и скверов, а также 8 объектов — победителей конкурса малых городов. Суммарная стоимость проведенных работ составила более 2 млрд рублей.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в 2022 году в Татарстане появятся 67 парков, скверов и набережных.

Национальные проекты реализуются в России во исполнение указа Президента РФ Владимира Путина.