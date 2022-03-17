В 2022 году в Татарстане появятся 67 парков, скверов и набережных

Фото: Михаил Захаров/архив ИА "Татар-информ"

В 49 населенных пунктах Татарстана в этом году планируется благоустроить общественные пространства. В сумме будет реализовано 67 объектов, из них 65 будет построено, два — спроектировано. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

«Речь идет об опережающем проектировании. Это два сложных водных объекта. Первый объект — это пляж в Менделеевске, второй — это завершение благоустройства Каскада прудов в Бугульме», — сообщила спикер.

Так, в этом году в Татарстане появятся десять абсолютно новых парков и скверов, четыре новых общественных пространства появятся в Казани, остальные — в муниципальных районах республики. Один из самых ожидаемых проектов — открытие в конце августа парка в жилом комплексе «Салават купере».

Общая сумма финансирования на 2022 год составляет 2,66 млрд рублей. Из них 1,44 млрд выделено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 847 млн рублей — по Программе развития общественных пространств РТ, а 376 млн — это федеральный грант, выигранные республикой в прошлом году на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.