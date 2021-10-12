Три депутата Госдумы РФ находятся в больнице с коронавирусом

Трое депутатов Государственной думы РФ находятся в больнице с тяжелой формой коронавируса, заявил спикер российского парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Трое депутатов серьезно болеют, они находятся на больничной койке», — сказал Володин.

Он также подтвердил информацию о том, что в настоящий момент у 11 депутатов выявлен коронавирус. Парламентарий обратил внимание на то, что все депутаты смогут привиться в Госдуме, если захотят.

«Мы это обеспечим», — заверил Володин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Володин был избран председателем Госдумы нового созыва.