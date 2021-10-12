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Ру Тат
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12 октября 2021  14:40

Три депутата Госдумы РФ находятся в больнице с коронавирусом

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Трое депутатов Государственной думы РФ находятся в больнице с тяжелой формой коронавируса, заявил спикер российского парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Трое депутатов серьезно болеют, они находятся на больничной койке», — сказал Володин.

Он также подтвердил информацию о том, что в настоящий момент у 11 депутатов выявлен коронавирус. Парламентарий обратил внимание на то, что все депутаты смогут привиться в Госдуме, если захотят. 

«Мы это обеспечим», — заверил Володин. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Володин был избран председателем Госдумы нового созыва.

#госдума рф #Коронавирус #вячеслав володин
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