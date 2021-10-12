Председателем Госдумы нового созыва стал Вячеслав Володин

Председателем Госдумы восьмого созыва стал Вячеслав Володин. Об этом сообщается в телеграм-канале партии «Единая Россия».

«Его кандидатуру ранее поддержал Президент [России Владимир Путин]. Вячеслав Володин возглавлял нижнюю палату парламента в VII созыве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первым заместителем председателя Госдумы избран Александр Жуков, чью кандидатуру также выдвинула фракция «Единой России». Заместителями стали Алексей Гордеев, Шолбан Кара-оол, Анна Кузнецова, Сергей Неверов, Петр Толстой и Ирина Яровая.

Сегодня проходит первое заседание Госдумы восьмого созыва, выборы которой состоялись с 17 по 19 сентября. Ранее сообщалось, что количество думских комитетов увеличилось с 26 до 32.