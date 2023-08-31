Три человека погибли в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ

При обстреле со стороны ВСУ города Новодружеск в ЛНР погибли три мирных жителя, сообщают в Telegram-канале МЧС ЛНР.

«Сегодня в результате обстрела Новодружеск Лисичанского городского округа погибло 3 человека», – указано в сообщении.

В результате обстрела загорелся жилой дом и хозяйственные постройки. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Брянской области была ликвидирована украинская диверсионная группа.

Двое боевиков в итоге были ликвидированы, пятерых удалось задержать, трое из них получили ранения.

У каждого при себе были американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, гранаты и приборы ночного видения.