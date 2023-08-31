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Три человека погибли в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ
При обстреле со стороны ВСУ города Новодружеск в ЛНР погибли три мирных жителя, сообщают в Telegram-канале МЧС ЛНР.
«Сегодня в результате обстрела Новодружеск Лисичанского городского округа погибло 3 человека», – указано в сообщении.
В результате обстрела загорелся жилой дом и хозяйственные постройки. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Брянской области была ликвидирована украинская диверсионная группа.
Двое боевиков в итоге были ликвидированы, пятерых удалось задержать, трое из них получили ранения.
У каждого при себе были американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, гранаты и приборы ночного видения.
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