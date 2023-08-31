В Брянской области была ликвидирована украинская диверсионная группа

В Брянской области ликвидировали группу диверсантов, которая состояла из сотрудников силовых ведомств Украины, сообщают РИА Новости.

Деятельность диверсантов, чья группа состояла из кадровых сотрудников СБУ, военных из разведки и Минобороны Украины, ликвидировали накануне, 30 августа в Навельском районе Брянской бласти.

Операцию проводила ФСБ вместе с Росгвардией и МВД России.

Двое боевиков в итоге были ликвидированы, пятерых удалось задержать, трое из них получили ранения.

У каждого при себе были американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, гранаты и приборы ночного видения.

Диверсанты собирались устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах РФ.