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В Брянской области была ликвидирована украинская диверсионная группа
В Брянской области ликвидировали группу диверсантов, которая состояла из сотрудников силовых ведомств Украины, сообщают РИА Новости.
Деятельность диверсантов, чья группа состояла из кадровых сотрудников СБУ, военных из разведки и Минобороны Украины, ликвидировали накануне, 30 августа в Навельском районе Брянской бласти.
Операцию проводила ФСБ вместе с Росгвардией и МВД России.
Двое боевиков в итоге были ликвидированы, пятерых удалось задержать, трое из них получили ранения.
У каждого при себе были американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, гранаты и приборы ночного видения.
Диверсанты собирались устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах РФ.
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