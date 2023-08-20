Три часа на границе, халяль-еда и дешевое такси: как бюджетно съездить в Грузию

Тбилиси расположен примерно в 200 километрах от Владикавказа

Фото: © Аяз Исмагилов

Северная Осетия как ворота в Закавказье

Желание посетить Грузию у возникло у нас еще в прошлом году во время семейного путешествия по Северному Кавказу. Тогда, оказавшись в столице Республики Северная Осетия – Алания, мы от многих слышали, что российские туристы едут в Тбилиси именно через этот регион, благо расположен Владикавказ всего в 40 километрах от российско-грузинской границы. Тогда мы пожалели, что не захватили с собой загранпаспорта, поэтому в этом году решили исправить эту оплошность. Тем более в апреле одна из российских авиакомпаний открыла регулярные рейсы Владикавказ – Казань – Владикавказ.

Цена авиаперелета из столицы Татарстана в столицу Северной Осетии на одного человека, а путешествовали мы вчетвером, составила порядка 15 тысяч рублей туда-обратно. С багажом – 17 тысяч. Для сравнения: стоимость билетов на прямой рейс из Москвы в Тбилиси и обратно начиналась от 50 тысяч рублей.

Есть еще один вариант – перелет до Минеральных Вод. Здесь цена самых дешевых билетов на прямой рейс на тот момент подбиралась к 30 тысячам рублей в оба конца. Авиарейсы с пересадкой были ненамного дешевле, все-таки Минеральные Воды более востребованное направление, чем Владикавказ. Да и расположен этот аэропорт дальше от границы, дорога оттуда добавит к пути несколько лишних часов.

В апреле запустили регулярные авиарейсы Владикавказ – Казань – Владикавказ

Добраться из Владикавказа до столицы Грузии можно несколькими способами. От центрального автовокзала города ходят рейсовые автобусы. Судя по информации на сайте автовокзала, цены на билеты начинаются с 3,6 тысячи рублей. Это дорого. Наш трансфер, который мы заранее заказали через популярный сайт объявлений, ориентируясь на отзывы пользователей, обошелся в 14 тысяч на четверых. Водитель по имени Ирина на вместительном внедорожнике встретила нас прямо в аэропорту и отвезла по указанному адресу в Тбилиси.

Надо сказать, что, не желая рисковать, мы немного переплатили. Договориться о трансфере можно прямо в аэропорту – на выходе из аэровокзала дежурит много частных перевозчиков, предлагающих свои услуги. С ними можно поторговаться, что мы и сделали на обратном пути из Тбилиси. Забегая вперед, скажу, что трансфер из столицы Грузии до Владикавказа обошелся нам в 10 тысяч рублей.

Есть более бюджетный способ добраться из Владикавказа в Грузию, но он подходит только для путешествующих налегке и в одиночку. До пограничного пункта можно доехать на такси или пригородном автобусе и там договориться с кем-нибудь из пересекающих границу на машине. Перейти через границу пешком нельзя – только на транспортном средстве, хотя бы на велосипеде.

Автомобильный пункт пропуска на российской границе расположен на Военно-Грузинской дороге близ села Верхний Ларс. Время в пути от Владикавказа до Тбилиси зависит от длины очереди. Добираясь в Грузию, мы провели на пограничных пунктах суммарно порядка трех часов, из них почти два – на грузинском контрольно-пропускном пункте «Дариали». Очередь на обратном пути заняла значительно меньше времени – порядка 40 минут. Правда, здесь сыграла роль наглость нашего водителя, который лихо объехал вереницу автомобилей по встречной полосе.

Почти два часа заняла очередь на грузинском контрольно-пропускном пункте «Дариали»

Нужно признать, что российский пропускной пункт «Верхний Ларс» выглядит менее презентабельно, чем грузинский «Дариали». Часть подъездного пути к будкам паспортного контроля перегорожена сеткой, за которой валяется ржавая арматура и бетонные блоки. Создается впечатление какой-то заброшенной стройки или затянувшегося ремонта. Фотографировать на границе запрещено, поэтому показать эту неприглядную картину не получится.

Нейтральная зона между пограничными пунктами тоже производит неоднозначное впечатление. Дорожное покрытие в тоннеле с российской стороны выглядит так, будто не видело ремонта с советских времен. Состояние асфальта во втором тоннеле у грузинской границы относительно нормальное.

Дорога из аэропорта до Тбилиси с учетом очереди и пробок заняла у нас около 8 часов. Многовато для расстояния в 200 километров. Но надо учитывать специфику горной трассы, на которой особо не разгонишься. Обратно из Тбилиси мы добрались быстрее – примерно за пять часов.

Общее время в пути из Казани до столицы Грузии с учетом трехчасового перелета составило порядка 12 часов.

Общее время в пути с учетом перелета составило порядка 12 часов

Город с особенной аурой

Найти жилье в Тбилиси несложно, предложений на рынке хватает, на любой кошелек. Понятно, что туристы предпочитают селиться в центре или поблизости. Оптимальный вариант – аренда квартиры или апартаментов. Это дешевле, чем номер в отеле.

Мы остановились в современном комплексе апартаментов недалеко от центра – в двух остановках от станции метро «Площадь Свободы», расположенной на проспекте Руставели. Жилье обошлось в 7 тысяч рублей за сутки. Квартиру даже в Старом городе, то есть в самом центре, можно найти дешевле, но и условия там будут похуже.

В старом квартале центра Тбилиси

В Тбилиси мы провели трое суток, после чего отправились на черноморское побережье. В Батуми апартаменты в современной высотке на первой линии у моря обошлись примерно в такую же цену – 7 тысяч рублей в сутки. Но в этом случае нам просто повезло поймать выгодное предложение.

Вернувшись через несколько дней в столицу Грузии, мы арендовали квартиру в самом центре, в пяти минутах ходьбы от проспекта Руставели. В доме постройки конца XIX века, воплощении атмосферы и духа старого Тбилиси. Под стать дому оказалась и хозяйка квартиры – немолодая, очень интеллигентная женщина Марина, прекрасно говорящая по-русски с легким грузинским акцентом. За проживание она взяла с нас 100 долларов за два дня, то есть на тот момент примерно 9 тысяч рублей.

Тбилиси – город с какой-то особенной аурой. Да, местами обветшалый и замусоренный, но очень душевный и атмосферный. Он, что называется, заходит сразу.

Тбилиси – город очень душевный и атмосферный

Город разделен на 10 административных районов, но для туристов интерес представляют три-четыре центральных, например Старый город, Авлабари и Сололаки. Именно в них сосредоточены основные достопримечательности, в новых кварталах интересного мало.

Особый шарм грузинской столице придает рельеф местности, высоты которого сильно варьируются. Самая высокая точка Тбилиси – гора Мтацминда, которая более чем на 700 метров выше уровня моря. На ее склоне раскинулся одноименный район.

Особый шарм грузинской столице придает рельеф местности, высоты которого сильно варьируются

Достопримечательности Тбилиси можно перечислять долго. Как и подобает городу с 1,5-тысячелетней историей, столица Грузии на них очень богата. От древних исторических построек до современных футуристических объектов. Здесь и узкие, вымощенные камнем улицы, как в старых городах Европы, и небоскребы из стекла и бетона. Есть и сталинская архитектура, и хрущевки, и старые кварталы с восточным колоритом. Все это перемешано достаточно гармонично, чувства откровенного диссонанса не возникает.

Благодаря рельефу город хорошо просматривается с высоты из разных точек. Например, с обзорной площадки на уже упомянутой горе Мтацминда. Забраться на нее можно пешком, на такси или фуникулере, который соединяет центр города с парком на вершине. Кстати, это один из старейших фуникулеров на территории бывшего СССР, построен был бельгийской фирмой еще в 1905 году. Нижняя станция фуникулера расположена на улице Чонкадзе. Подняться к ней можно от здания парламента Грузии на проспекте Руставели по улице Читадзе, на которой, к слову, расположены МИД страны и посольство Италии.

Благодаря рельефу Тбилиси хорошо просматривается с высоты

Поездка на тбилисском фуникулере в один конец стоит 10 лари (курс грузинской валюты к российскому рублю на тот момент был примерно 1 к 35). Относительно цены проезда в общественном транспорте это дорого. Для сравнения: стоимость поездки в городском автобусе или метро Тбилиси составляет 1 лари, что примерно соответствует тарифам на общественный транспорт в Казани.

Не менее завораживающий вид на столицу Грузии, но уже с другого ракурса, открывается со смотровой площадки на верхней станции тбилисской канатной дороги. Она ведет к двум достопримечательностям – древней крепости Нарикала и статуе «Мать Картли», которую еще называют «Мать Грузия». Эта 20-метровая статуя считается одним из символов Тбилиси.

Завораживающий вид открывается со смотровой площадки на верхней станции тбилисской канатной дороги

Нижняя станция канатной дороги расположена в парке Рике, к которому примыкает мост Мира – сооружение причудливой формы, одна из современных достопримечательностей города.

Поездка на канатке стоит 3 лари в один конец. Спуститься можно и пешком, благо ведущая вниз лестница проходит через узкие и красивые улицы старого квартала.

Говоря о транспорте, нельзя не отметить, что в Грузии очень приятные цены на такси. Заказать его можно в том числе через агрегатор российского интернет-сервиса. Поездки по центру Тбилиси на несколько километров обходились нам в 4-6 лари, то есть не более 200 рублей. Дешевле, чем в Казани. И это при том, что бензин в Грузии стоит существенно дороже, чем у нас, – в среднем около 1 доллара за литр.

Мост Мира – одна из современных достопримечательностей Тбилиси

Расплачиваться в Грузии приходилось наличными, поскольку карты российских банков здесь по известным причинам не работают. Менять рубли на лари в обменных пунктах не выгодно, курс там занижен. Оптимальный вариант – конвертировать рубли в грузинскую валюту по официальному курсу и обналичить в банках, обслуживающих платежную систему «Золотая корона».

«Говорите по-русски?» – No…

Если верить официальным данным, то Тбилиси город относительно небольшой, численность населения – порядка 1,2 млн человек, то есть меньше, чем в Казани. Только вряд ли официальная статистика учитывает большое количество экспатов, мигрантов и беженцев. Не говоря уже об огромном количестве туристов.

На одной из туристических улиц грузинской столицы

Прогуливаясь по центру грузинской столицы, каких только языков не услышишь: русский, английский, немецкий, казахский, армянский, польский, арабский, китайский, турецкий и множество других, идентифицировать которые мне не удалось. Очень много в городе приезжих из Африки, Индии, Пакистана и других азиатских стран. Еще больше их в Батуми, особенно представителей арабских государств. Состоятельные арабы, похоже, приезжают туда со своими гаремами. На улицах столицы Аджарии часто можно увидеть неспешно прогуливающихся мужчин в белых одеждах, за которыми семенят несколько укутанных в черное женщин с закрытыми лицами.

Если вы не владеете английским, то с коммуникацией в Грузии могут возникнуть сложности. Молодые грузины, не заставшие СССР, русского уже не знают. Кроме тех, кто учил его целенаправленно. Вторым языком для молодых грузин теперь является английский. Даже многие люди возрастом немного за сорок на языке Пушкина говорят плохо, хотя и понимают. Русский в школах Грузии не изучают. Относительно хорошо им владеют только те, кому за пятьдесят.

Если верить официальным данным, то Тбилиси город относительно небольшой – порядка 1,2 млн населения

Государственным языком в Грузии, понятно, является грузинский. Но при этом английский тоже весьма распространен. Он не признан в стране официальным языком, но на него переведены названия всех госучреждений. Можно сделать вывод, что он является таковым неформально.

В Тбилиси и Батуми на английский переведены практически все вывески. Это здорово облегчает понимание для тех, кто не знает грузинского, ведь одна из особенностей и сложностей этого языка – алфавит, не похожий ни на кириллицу, ни на латиницу.

Грузины, на первый взгляд, могут показаться хмурыми и неприветливыми. Это не соответствовало стереотипу, который сформировался у меня еще в детстве благодаря советским фильмам. Помните, какими там показывали грузин? Очень эмоциональными, веселыми и гостеприимными, которые даже к малознакомым людям относятся как к старым друзьям. Оказывается, в действительности так и есть, хмурость грузин улетучивается при первом же общении с ними.

Мурал с героями фильма «Мимино» на одном из домов в центре Тбилиси

Расскажу один забавный эпизод. В Батуми довольно мрачный продавец-грузин во фруктовой лавке, у которого мы покупали свежую ежевику, поинтересовался, откуда мы приехали. Услышав, что из Казани, расплылся в улыбке и задал следующий вопрос: далеко ли мы живем от 10-го микрорайона? Узнав, что неподалеку, повеселел еще больше. Рассказал, что его родной брат живет в Казани и торгует овощами и фруктами на рынке возле остановки «10-й микрорайон».

«Увидите его там, передавайте от меня привет, он вам скидку сделает», – сказал наш новый знакомый и выбрал для нас корзинку с самой крупной ежевикой. Более того, даже скинул два лари от первоначальной цены. «Приходи сюда вечером, – продолжил он, обращаясь ко мне, – я тебя домашним вином угощу».

Ежевика, купленная со скидкой благодаря нашему «землячеству» с братом продавца

К слову, вино и прочий алкоголь домашнего производства – чачу, коньяк и другие напитки ­– в Грузии продают свободно. Купить их можно в любой продуктовой лавке и даже на улице. В России, особенно на фоне массовых отравлений алкогольными суррогатами, представить себе такое невозможно.

Еще один стереотип о грузинах, который оказался чистой правдой, – их любовь к музыке и танцам. Это видео я записал во время вечерней прогулки по центру Тбилиси:

Рай для любителей вкусно поесть

Один из брендов Грузии – это, конечно же, местная кухня. Вкусно поесть в Тбилиси можно почти на каждой улице. В центре немало пафосных ресторанов с европейской кухней, но в любом заведении общепита есть местные блюда: шашлык, хинкали, чихиртма, сациви, чахохбили, цыпленок табака, несколько видов хачапури и многое другое.

Кстати, мусульмане в плане еды в Грузии не обделены. Найти заведение с кухней халяль, во всяком случае в Тбилиси и Батуми, несложно. Здесь немало арабских и турецких кафе и ресторанов. Особенно много их в столице Аджарии – сказывается близость к Турции. В них, кроме блюд арабской и турецкой кухни, представлены и грузинские.

Хачапури по-аджарски

Купить в Грузии халяльное мясо тоже несложно. На протяжении всего пути от российско-грузинской границы до Тбилиси нам то и дело встречались пункты продажи баранов с вывеской «Halal». Там можно купить живого барана, а можно выбрать понравившегося и попросить, чтобы его закололи и разделали на месте. При желании вам там же приготовят из свежего мяса шашлык.

Цены в заведениях общепита в Тбилиси сопоставимы с казанскими. Обед без излишеств в хорошем кафе или ресторане обойдется примерно в 30-40 лари на человека. Надо также учесть, что порции блюд в тбилисских и батумских заведениях огромные, раза в полтора-два больше, чем в казанских.

Кстати, чаевые, как правило, уже включены в счет. Плата за обслуживание составляет 10-15 процентов от общей суммы.

Самая большая в Грузии пещера и каньон с водопадами дивной красоты

Туризм в Грузии – важная составляющая экономики, доля этого сектора в ВВП весьма значительна. Флагманом туризма в стране является, безусловно, регион Аджария и в первую очередь его столица Батуми. Этот город, расположенный на берегу Черного моря, в последние полтора десятилетия переживает настоящий инвестиционный бум.

Флагман туризма в Грузии – столица Аджарии Батуми

Но при всем при этом создается впечатление, что индустрия туризма в Грузии еще очень далека от совершенства. Организация и сервис оставляют желать лучшего, страна в этом плане заметно уступает той же Турции.

В Тбилиси и Батуми немало турбюро, в которых предлагают различные экскурсии. Приобрести их можно и в отелях, и у агентов на улице. Мы выбрали экскурсию, включающую две природные достопримечательности Грузии ­– пещеру Прометея и Мартвильский каньон.

Пещера Прометея – самая большая пещера в Грузии с подземными озерами и рекой

Пещера Прометея, которая находится в регионе Имеретия на западе страны неподалеку от Кутаиси, – самая большая пещера в Грузии с подземными озерами и рекой. Для туристов открыта только небольшая ее часть, но даже при этом экскурсия по пещере занимает около часа. Туристическая зона пещеры хорошо благоустроена и подсвечена. За дополнительную плату туристам предлагают сплав на лодке по подземной реке.

Вторая достопримечательность нам понравилась больше.

Мартвильский каньон находится в Мегрелии, исторической области в западной части Грузии. По дну извилистого каньона с каскадами водопадов протекает кристально чистая река Абаша, по которой можно совершить прогулку на лодке. Дивное место, от красоты местных пейзажей захватывает дух.

По дну извилистого каньона с каскадами водопадов протекает кристально чистая река Абаша

Экскурсия обошлась нам в 120 лари на человека. Это без учета стоимости билетов в пещеру, на каньон и прогулку на лодке. Продлилась наша поездка с 7 часов утра до 11 часов вечера, больше 10 часов заняла дорога. Ехать на такую экскурсию лучше из Батуми, оттуда ближе.

Батуми: гибрид Дубая с Адлером

Самый удобный способ добраться из столицы страны до крупнейшего города Аджарии – по железной дороге. Между городами курсируют современные комфортабельные двухэтажные поезда. Они отправляются с центрального вокзала Тбилиси три раза в день. Время в пути составляет не более пяти с половиной часов. Стоимость проезда эконом-классом – 35 лари.

Площадь Европы в Батуми

Этот вид транспорта очень востребован, поэтому покупкой билетов надо озаботиться заранее. В нашем случае, например, за три дня до отъезда мест уже не было, мы смогли купить только обратные билеты за неделю вперед. Пришлось ехать на автобусе. Маршрутки из Тбилиси в Батуми отправляются несколько раз в день от автовокзала у станции метро «Дидубе». Отсюда можно уехать в любой город Грузии, в Азербайджан, Армению, Турцию, а также в некоторые города России, например Владикавказ, Ростов-на Дону, Пятигорск, Краснодар, Воронеж и даже Москву.

Стоит билет на автобус до Батуми столько же, сколько на поезд – 35 лари. По уровню комфорта их, конечно, не сравнить, да и едет автобус дольше – почти семь часов. Можно заказать трансфер на автомобиле, но обойдется это значительно дороже – не менее 100 долларов.

Батуми – город контрастов

Батуми производит смешанное впечатление. Для него как нельзя лучше подходит формулировка управдома Плющ из комедии Гайдая: «город контрастов». Столица Аджарии – это причудливая смесь Дубая с городами черноморского побережья России вроде Адлера. Современные футуристические небоскребы соседствуют со старыми советскими пятиэтажками, облепленными самодельными лоджиями из подручных материалов, с разбитыми дворами, увешанными сохнущим бельем. Но при этом видно, что Батуми развивается невероятными темпами, постепенно превращаясь из старого портового города в современный мегаполис, просто денег на все и сразу не хватает. В этом можно найти свои плюсы: старые и обшарпанные кварталы по-своему очаровательны, и их соседство с творениями современных архитекторов лично у меня отторжения не вызвало.

И еще: в городе очень много бродячих собак. Немало их и в Тбилиси. Но при этом все они стерилизованы, о чем свидетельствует бирка в ухе, и совершенно не агрессивны.

В Батуми очень много бродячих собак

Грузия «по-аджарски»

Аджария – регион Грузии, обладающий автономией, имеющий религиозные и национальные особенности. Сказывается наследие времен арабских завоевателей, а также территориальная близость и влияние Турции, с которой граничит республика. Исторически аджарцы – это этнографическая группа грузинского народа, но часть из них исповедует ислам, в то время как большинство грузин – православные. Здесь напрашивается обратная аналогия с кряшенами как субэтносом татарского народа.

Отличает аджарцев и язык, который считается одним из диалектов грузинского. Не зная языка, сложно судить о том, насколько сильно диалекты отличаются, но чисто на слух это заметно.

Бамбуковая роща в Приморском парке Батуми

Достопримечательностей в Батуми хватает, многие из них появились уже в XXI веке. Назову лишь некоторые, которые понравились лично мне.

Во-первых, Батумский бульвар – набережная, которая тянется на семь километров вдоль моря. По ней приятно прогуляться вечером, любуясь морским закатом с одной стороны и переливающимися неоновыми огнями небоскребами с другой. По вечерам на фоне сверкающих высоток работают музыкальные фонтаны с лазерным шоу. Очень красиво. Привет тому же Дубаю и Олимпийскому парку в Сочи, где есть подобные аттракционы.

По вечерам на фоне сверкающих высоток работают музыкальные фонтаны с лазерным шоу

В центральной части набережной доминирует так называемая Алфавитная башня – 130-метровая конструкция из металла, которая символизируют уникальность грузинского алфавита. Башню спиралью обвивает металлическая лента, к которой прикреплены грузинские буквы. По задумке она должна напоминать структуру ДНК и таким образом символизировать генетический код нации. На самом верху башни расположена стеклянная конструкция в форме шара со смотровой площадкой и рестораном внутри.

Недавно в Казани была дискуссия о концепции памятника родному языку. Увидев Алфавитную башню, я подумал, почему бы властям Татарстана просто не позаимствовать идею у грузин. По-моему, отличный вариант.

Алфавитная башня – 130-метровая конструкция из металла, которая символизируют уникальность грузинского алфавита

Недалеко от башни находится еще одна современная достопримечательность Батуми – памятник Али и Нино. Это герои книги немецкого писателя российского происхождения Лео Нуссимбаума. Роман «Али и Нино» он издал в 30-е годы прошлого века под псевдонимом Курбан Саид. В центре сюжета – трагическая история любви молодого азербайджанца-мусульманина и грузинки-христианки.

Памятник Али и Нино – две восьмиметровые стальные фигуры. Каждый день в 7 часов вечера они начинают двигаться навстречу друг другу. Затем фигуры как бы соединяются в объятиях и постепенно проходят сквозь друг друга. То есть встречаются, обнимаются и расстаются. Длится это действие около 10 минут.

Памятник Али и Нино

Одна из главных достопримечательностей Батуми – это, конечно же, канатная дорога «Арго», самая длинная в Грузии и одна из самых протяженных в Европе. Ее длина более двух с половиной километров, поездка в восьмиместной кабинке занимает 10 минут. Стоит проезд для взрослых 30 лари туда-обратно, для детей от 5 до 12 лет – 7 лари. Нижняя станция канатной дороги расположена рядом с портом, на улице Гогебашвили.

Благодаря небольшому углу подъема создается впечатление, что кабинка парит в небе над домами, есть возможность хорошенько обозреть город с разных ракурсов. Со смотровой площадки на верхней станции канатки открываются потрясающие виды на весь Батуми.

Со смотровой площадки на верхней станции канатки открываются потрясающие виды на весь Батуми

Кухня в Аджарии не сильно отличается от грузинской, но имеет свои особенности, поскольку испытала влияние азиатской. В меню местных кафе и ресторанов названия многих традиционных грузинских блюд имеют дополнение: «по-аджарски». В местном общепите также более широко представлены блюда из рыбы и морепродуктов.

На рыбном рынке в Батуми

К слову, если вы любитель морской кухни, рекомендую посетить батумский рыбный рынок. Он находится на выезде из города в направлении ж/д вокзала. Рядом с рынком расположено несколько ресторанов, в которых приготовят и подадут купленную вами рыбу или морепродукты. У прилавков дежурят сотрудники ресторанов, которые зазывают покупателей в свои заведения. Надо сказать, что купленные нами креветки и барабульку в одном из таких ресторанов приготовили отменно.

Купленные нами на рынке креветки и рыбу в одном из ресторанов приготовили отменно

В окрестностях Батуми немало природных достопримечательностей. Мы съездили в одну из ближайших туристических локаций – к водопаду Махунцети, неподалеку от которого находится древний арочный мост Тамары. Расположено это место в 30 км от Батуми, туда ходит маршрутка от центрального автовокзала, можно добраться и на такси. Кроме 20-метрового водопада и древнего моста туристов сюда привлекает возможность совершить сплав по реке Аджарисцкали. Это один из самых простых и безопасных маршрутов для рафтинга протяженностью около 4-х километров. Стоит сплав для группы из четырех человек 200 лари.

Река Аджарисцкали

Боржоми: город – минеральная вода

Проведя в Батуми четыре дня, мы вернулись в Тбилиси. Предпоследний день пребывания в Грузии мы посвятили поездке в Боржоми, город, название которого стало синонимом минеральной воды. Этот курорт расположен в самом географическом центре Грузии в регионе Шида Картли в паре часов езды из Тбилиси. Автобусы туда отправляются от того же автовокзала около станции метро «Дидубе», проезд стоит 12 лари.

Расположен Боржоми в низине, окруженной горными лесистыми массивами. Увидеть весь город как на ладони можно с вершины горы, на которую ведет канатная дорога. Ее нижняя станция расположена рядом с входом в Центральный парк. Стоит проезд 15 лари в один конец.

Город Боржоми расположен в низине, окруженной горными массивами

Одно из мест, ради которых туристы едут в Боржоми, – Серные ванные. Это три бассейна с водой из термальных источников. Она богата серой, из-за чего имеет специфический запах. Рядом протекает горная река, и, побарахтавшись в тесном бассейне, можно окунуться в чистую холодную воду.

Расположены Серные ванные в очень красивом месте, но эта локация имеет один существенный минус: она труднодоступна. Добраться до нее можно или пройдя несколько километров пешком от Центрального парка, или по более короткому пути, по которому обычный легковой автомобиль не проедет. Один из способов – поездка на квадроцикле, что является своего рода экстремальным аттракционом, учитывая состояние горной дороги. Стоит такая поездка 150 лари.

Серные ванные – это три бассейна с водой из термальных источников

А вот попить знаменитой минеральной воды можно совершенно бесплатно из благоустроенного источника у входа в тот же Центральный парк.

Суммируя все наши затраты на поездку в Грузию, можно сказать, что порядка 60-70 тысяч рублей на человека – это примерно та сумма, которой должно хватить на недельное или чуть больше путешествие. Без излишеств, но и без режима жесткой экономии.

Попить знаменитой минеральной воды в Боржоми можно совершенно бесплатно

Владикавказ – Беслан – Аэропорт

Мы провели в Грузии 9 дней и вернулись во Владикавказ. Добирались до столицы Северной Осетии на минивэне, владелец которого Каха, грузин, живущий на две страны, зарабатывает на жизнь частными перевозками. Его мы нашли все на том же автовокзале в Тбилиси.

Погуляв по вечернему Владикавказу и переночевав в этом городе, мы улетели в Казань.

Аэропорт Владикавказа находится в пяти минутах езды от Беслана. Об этом городе большинство россиян узнало в начале сентября 2004 года, когда в местной школе №1 произошли трагические события, потрясшие всю страну.

В 2012 году на месте школы открыли мемориальный комплекс в память о жертвах теракта. Каждый день десятки человек приходят сюда почтить память погибших во время тех страшных событий. Посетили это место и мы.

В 2012 году на месте школы в Беслане открыли мемориальный комплекс в память о жертвах теракта

Добраться до Беслана можно как на маршрутном автобусе, так и на такси, город расположен в 30 километрах от столицы республики.

В завершение надо сказать, что Северная Осетия сама по себе – отличное место для путешествия. Владикавказ, на мой взгляд, один из самых красивых городов России, с массой достопримечательностей, множеством ресторанов и кафе, где можно вкусить кавказской кухни, в том числе знаменитых осетинских пирогов.

Владикавказ – один из самых красивых городов России

Фото и видео автора