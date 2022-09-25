«Импортозамещение» Турции: как провести незабываемый отпуск на Северном Кавказе

Ситуация в сфере туризма, возникшая в связи со спецоперацией на Украине, вынудила многих татарстанцев отказаться от привычного сценария отдыха минувшим летом. Так, журналист «Татар-информа» Аяз Исмагилов отправился не в Турцию, как делал это обычно, а на Северный Кавказ. И не пожалел. Он рассказывает о своем опыте отпускного «импортозамещения».

Горные вершины в Кабардино-Балкарии

Фотот: © Аяз Исмагилов

После начала спецоперации на Украине многие россияне, ранее проводившие отпуск на зарубежных курортах, минувшим летом предпочли отдохнуть в России. Наша семья в том числе. Если раньше вопроса, куда ехать летом, у нас не возникало: однозначно на море в Турцию, - то в этом году появился повод открыть для себя что-то новое.

Выбор, правда, был небогатый. Сочи и прочие курорты Краснодарского края? Бывали, честно говоря, не впечатляет, особенно на контрасте с условиями в Турции. Крым? Самолеты туда пока не летают, да и близость к зоне спецоперации, честно говоря, пугает. Поэтому выбор пал на Северный Кавказ, в том числе ввиду наличия там открытого, в отличие от большинства других южных регионов России, аэропорта.

Международный аэропорт «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова расположен очень удачно: в радиусе 300 километров находятся столицы Ставрополья, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечни. Немного выбивается из этого радиуса столица Адыгеи Майкоп, более значительно - Махачкала (Дагестан). То есть за неделю можно посетить сразу несколько регионов и ознакомиться с основными достопримечательностями и природными красотами Северного Кавказа. А при наличии 10 - 12 дней отпуска, как в нашем случае, это можно сделать не торопясь, более обстоятельно.

Разумеется, продумать оптимальный маршрут, логистику, забронировать жилье лучше заранее.

За неделю можно посетить сразу несколько регионов и ознакомиться с основными достопримечательностями и природными красотами Северного Кавказа Фото: © Самат Исмагилов

Край санаториев

Регион Кавказских Минеральных Вод - весьма популярное туристическое направление в России. В первую очередь он ассоциируется с санаторно-курортным лечением, однако сюда едут самые разные туристы. Одни - за горными походами, других привлекают исторические маршруты, третьих - оздоровление, поскольку здесь сотни санаториев и баз отдыха.

В регионе несколько городов, в том числе четыре известных на всю страну курорта: Пятигорск - самый крупный город Кавказских Минеральных Вод и второй по величине в Ставрополье после столицы края, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск. По сути, три первых и город Минводы можно назвать одной агломерацией, располагаются они близко друг от друга, в радиусе порядка 30 километров. Добраться из одного города в другой можно за 20 - 30 минут, на электричке, маршрутке или такси. Кисловодск расположен чуть дальше, расстояние от него до перечисленных городов более 50 километров.

К слову, в этот приезд на Северный Кавказ побывать в Кисловодске нам не довелось. В этом городе мне приходилось бывать раньше - в ноябре прошлого года. Тогда Кисловодск понравился меньше остальных курортов КМВ. Возникло ощущение, что город застрял в 90-х. Он показался каким-то неопрятным и неухоженным, хаотично застроенным. Вскоре после этого в Кисловодске сменился мэр. Этот пост занял Евгений Моисеев, до этого возглавлявший Железноводск - город, который в первый мой приезд на КМВ, напротив, приятно удивил чистотой и порядком. Возможно, при новом градоначальнике Кисловодск изменился к лучшему - сравнить, к сожалению, не получилось.

«Базовым» городом для нас в нашем кавказском путешествии стал Пятигорск, расположенный в 27 километрах от аэропорта «Минеральные Воды». Казань и воздушные ворота КМВ связывает прямой авиарейс. Билеты недорогие, сейчас слетать туда-обратно можно менее чем за 10 тысяч рублей, летом было немного дороже.

«Базовым» городом для нас в нашем кавказском путешествии стал Пятигорск Фото: © Алсу Исмагилова

Пятигорск не только крупнейший, но и старейший город-курорт на КМВ, основан в 1780 году. Судя по официальной статистике, город небольшой - нет и 150 тысяч жителей. Однако если этого не знать, кажется, что в Пятигорске живет не менее полумиллиона человек, - жизнь здесь кипит. Оно и неудивительно: в Пятигорске порядка 20 санаториев, которые полны отдыхающих. К тому же в городе немало вузов, в том числе Пятигорский государственный университет, филиалы РАНХиГС и Северо-Кавказского федерального университета.

Гостиницы, хостелы и квартиры в аренду здесь весьма востребованы, поэтому, планируя поездку в Пятигорск, вопросом проживания лучше озаботиться заранее. В сезон найти приемлемый вариант в хорошем районе за день-другой до приезда проблематично.

По лермонтовским местам, бронзовый Остап у Провала и 1100 метров по канатной дороге

Теперь немного о достопримечательностях Пятигорска. Их можно перечислять долго.

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о Пятигорске, это, конечно, знаменитый Провал. Тот самый, куда предприимчивый герой романа Ильфа и Петрова продавал билеты, «чтобы не слишком проваливался», делая скидку детям и членам профсоюза.

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о Пятигорске, это, конечно, знаменитый Провал Фото: © Аяз Исмагилов

Провал - это небольшое карстовое озеро с минеральной водой на южном склоне горы Машук, к которому пробит тоннель. У самого входа в тоннель установлена бронзовая скульптура Остапа Бендера со стулом из гарнитура мадам Петуховой в руке.

В целом Провал очень красивое и необычное место, которое надо обязательно посетить, будучи в Пятигорске.

Провал - это небольшое карстовое озеро с минеральной водой Фото: © Аяз Исмагилов

Немало в городе мест, связанных с именем великого русского поэта Михаила Лермонтова, в 1837 году сосланного на Кавказ и некоторое время жившего в Пятигорске. Есть Дом-музей Лермонтова, так называемый грот Лермонтова на горе Машук, Эолова арфа - небольшая круглая беседка с каменными колоннами на отроге все той же горы. Последние две локации упоминаются Лермонтовым в «Герое нашего времени». Разумеется, есть в Пятигорске и памятник поэту, он расположен в центре города, в сквере, названном его именем.

Михаил Лермонтов, как известно, был убит на дуэли отставным майором Николаем Мартыновым 15 июля 1841 года. Место дуэли в лесном массиве у подножия Машука - одна из достопримечательностей Пятигорска. Как и место первоначального погребения поэта на старом кладбище (через год после гибели Лермонтова его прах перезахоронили в семейном склепе в селе Тарханы Пензенской губернии).

Место дуэли Лермонтова - одна из достопримечательностей Пятигорска Фото: © Аяз Исмагилов

Гора Машук, у подножия и отрогах которой расположены многие достопримечательности Пятигорска, сама по себе является достопримечательностью. Ее высота чуть-чуть не дотягивает до 1 тысячи метров. Она немного уступает «главной» горе КМВ - пятиглавой Бештау, высота которой достигает 1400 метров. Подняться на вершину Машука можно и пешком, но лучше воспользоваться канатной дорогой. Ее длина порядка 1,1 тысячи метров, подъем в вагончике вместимостью 20 человек занимает три минуты. Стоимость поездки туда-обратно для взрослого пассажира составляет 360 рублей, в один конец - 210 рублей, спуститься можно и пешком.

С вершины Машука открывается восхитительный вид на Пятигорск и другие города. Чуть выше смотровой площадки установлена вышка сотовой связи. Возможно, поэтому мобильный интернет в городах КМВ работает стабильно, охват местности сигналом очень хороший. Правда, если вы абонент Tele2, то будьте готовы к неприятному сюрпризу: сим-карты этого оператора работают здесь не напрямую, а в сетях других операторов. Такая же ситуация и в других регионах Северного Кавказа, в которых мы были.

С вершины Машука открывается восхитительный вид на Пятигорск. Фото: © Аяз Исмагилов

Вкусно и недорого поесть в Пятигорске можно почти на каждой улице, точек общепита в городе много. Могу порекомендовать гастромаркет «Кухни мира» возле Верхнего рынка. Здесь каждый найдёт еду по душе и кошельку: от бургеров и суши до хинкали и мамалыги с вяленым мясом. Рядом, на Верхнем рынке, можно закупиться аутентичными кавказскими продуктами: чурчхелой, десертами, мясными деликатесами, копчеными сырами, травяными чаями, специями и многим другим.

Говоря о Кавказских Минеральных Водах, хочется отметить, что этот регион чем-то похож на Татарстан. Не столько внешне (хотя юго-восток нашей республики немного напоминает Северный Кавказ), сколько духовно и ментально. Наверное, потому, что этот регион, как и Татарстан, многонациональный. Русские на КМВ составляют большинство, но здесь также довольно значительна доля армян, азербайджанцев, кабардинцев, карачаевцев и других народов. Кавказские блюда в сфере общепита преобладают, найти ресторан или кафе с кухней халяль не составит труда. Сделать это, например, во Владикавказе сложнее. Соседство христианских культовых объектов с мусульманскими здесь тоже никого не удивляет.

Нальчик: татарская кухня на кавказский манер, таксист-гид и плачущие скалы

Прилетев на Кавказские Минеральные Воды, мы провели всего один день в Пятигорске и отправились знакомиться с другими регионами Северного Кавказа. На КМВ мы вернулись через несколько дней, посетив Кабардино-Балкарию, Чечню и Северную Осетию.

Следующим после Пятигорска пунктом нашего пребывания стал Нальчик. Расположена столица Кабардино-Балкарии в полутора часах езды от административного центра КМВ, на расстоянии менее 100 километров. Автобусы от Центрального автовокзала Пятигорска до Нальчика отправляются практически каждый час, цена проезда - 250 рублей.

По сравнению с Пятигорском столица Кабардино-Балкарии довольно крупный город - официально в нем проживает порядка 240 тысяч жителей.

Вид с вершины горы Малая Кизиловка в Нальчике Фото: © Аяз Исмагилов

Нальчик мы изначально рассматривали только как транзитный пункт для ночевки на пути в Грозный, поэтому провели там менее суток. Много рассказать о местных достопримечательностях не получится. Но одно могу сказать с уверенностью: в Нальчике надо обязательно воспользоваться канатной дорогой, соединяющей центральный парк и вершину горы Малая Кизиловка, где расположена смотровая площадка. С нее открывается завораживающий вид на город и горные хребты.

Канатная дорога в Нальчике, в отличие от подъемника на Машук, кресельная, она проходит над озером и горной рекой. Впечатления остаются очень яркие. Стоит поездка в оба конца для взрослого 300 рублей.

Канатная дорога в Нальчике проходит над озером Фото: © Аяз Исмагилов

Если вам хочется посмотреть природные достопримечательности Кабардино-Балкарии, но время ограничено и уезжать далеко от столицы республики возможности нет, то один из вариантов - поездка в Чегемское ущелье. Это одно из самых красивых мест региона. Живописный каньон, по которому протекает река Чегем, раскинулся примерно в 50 километрах от Нальчика. Главная туристическая локация ущелья - Чегемские водопады, точнее группа водопадов, вырывающихся из скал и питающих реку.

Чегемское ущелье – одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии Фото: © Аяз Исмагилов

Чегемские водопады еще называют Плачущими скалами. Это место весьма популярно среди туристов, сюда можно приехать с организованной групповой экскурсией. Она включает и другие близлежащие туристические локации и стоит порядка двух тысяч рублей с взрослого. Для тех, у кого нет 13 часов свободного времени, а именно столько длится организованная экскурсия, есть бюджетный экспресс-вариант: вызвать такси и договориться с таксистом о трансфере в оба конца. Доехать из Нальчика до Чегемских водопадов на такси стоит 1200 рублей, а вот найти попутку обратно - все три тысячи. Нам же экспресс-поездка в Чегемское ущелье и обратно обошлась в 2,5 тысячи рублей на четверых. В принципе 20 - 30 минут вполне достаточно чтобы насладиться видами Чегемского ущелья и водопадов. Если еще попадется разговорчивый и хорошо знающий местность таксист в качестве бесплатного гида, как в нашем случае, то вообще здорово!

Гавная туристическая локация ущелья - Чегемские водопады Фото: © Аяз Исмагилов

Если в городах КМВ мы чувствовали себя как дома, то что уж говорить о Кабардино-Балкарии, большинство населения которой мусульмане. Более того, балкарцы, доля которых в регионе составляет почти 10 процентов, являются родственным татарам тюркским народом, говорящим на очень близком к татарскому языке. Для сравнения, доля кабардинцев в регионе превышает 48 процентов, русских в республике примерно треть населения.

Не зная реальной ситуации в сфере межнациональных отношений в Кабардино-Балкарии, рассуждать о взаимоотношении двух титульных наций региона сложно. На первый и поверхностный взгляд живут они дружно. Но некоторое снисходительное отношение кабардинцев к балкарцам все же заметно. Так, пожилой таксист-кабардинец, который вез нас в Чегемское ущелье, поведал на голубом глазу, что балкарцы на этих землях народ в общем-то пришлый, а кабардинцы... более коренной. Впрочем, подобные обывательские рассуждения о длине исторических корней разных народов можно услышать везде, относиться к этому серьезно не стоит.

Услышав наш с супругой разговор на татарском, таксист сразу догадался, откуда мы приехали. И рассказал, что в начале 90-х ему часто приходилось бывать по делам в Татарстане, а именно в Набережных Челнах. Тогда, по его словам, он занимался поставками алкогольной продукции из Кабардино-Балкарии в нашу республику. Кто застал 90-е, наверняка помнят, что водочный бизнес на Северном Кавказе тогда процветал. Понятно, что в силу специфики бизнеса нашему таксисту доводилось иметь дело с криминальными братками из разных татарстанских ОПГ. Поэтому воспоминания о нашей республике у него остались не самые приятные...

Татар и балкарцев роднят не только общие исторические корни и язык, но и кухня. Например, балкарцы, как и другой родственный татарам кавказский народ - карачаевцы, любят чак-чак. Кроме того, одно из самых популярных блюд балкарской кухни - хычин - очень напоминает татарский кыстыбый. Отварные колбаски сохта - это по сути тутырма, очень популярная у мишар.

Кстати, в Нальчике отведать очень вкусные и недорогие хычины можно в кафе с балкарским названием «Къууанч» (почти по-татарски: «куаныч», что значит «радость»). Оно находится в центральном парке на берегу живописного озера. Кроме того, в этом кафе готовят отменные чебуреки и шашлык, а также еще одно блюдо балкарской кухни - жалбаур (шашлык из печени в жировой оболочке).

Чечня: регион, не похожий на соседей и остальную Россию

Переночевав в Нальчике, мы направились в Грозный.

Столица Чеченской Республики Грозный Фото: © Аяз Исмагилов

Автобусы в столицу Чеченской Республики отправляются почти каждый час. Но есть нюанс: в официальном расписании на сайте автовокзала большинство рейсов не указано. Поэтому мы были немного озадачены, когда увидели в расписании всего два транзитных автобуса в Грозный, билетов на которые уже не осталось. Приехав на автовокзал, узнали, что рейсы есть, но билеты на них продаются не в кассе, а непосредственно у водителей. Хотя бумажка с расписанием в окошке кассы висит. Возможно, частные перевозчики и автовокзал как-то договорились на взаимовыгодной основе. В других же городах, где мы были, все рейсы указаны в расписании на сайте автовокзала и билеты на них продают строго при предъявлении паспорта.

Большая часть пути от столицы Кабардино-Балкарии до столицы Чечни проходит по федеральной трассе «Кавказ». Расстояние от Нальчика до Грозного составляет 205 километров, дорога занимает около трех часов. Стоимость проезда - 500 рублей.

На административных границах северокавказских регионов установлены контрольно-пропускные пункты, но в отличие от КПП на государственных границах останавливают на них далеко не все транспортные средства. Это больше касается грузового транспорта, поэтому на блокпостах нередко можно увидеть вереницы фур.

Понятно, что КПП на Северном Кавказе - это наследие неспокойных здесь 90-х и нулевых. Призывы убрать блокпосты как изжившие себя периодически звучат. Так, в 2019 году Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к правительству страны с просьбой отменить блокпосты, поскольку те создают препятствия свободному передвижению законопослушных граждан, мешают перевозке грузов и отрицательно влияют на имидж Северного Кавказа. Однако КПП до сих пор продолжают действовать.

Строящийся ЖК «Шайба» в центре Грозного Фото: © Алсу Исмагилова

В Грозном мы пробыли двое суток. Подробно о том, чем интересна современная Чечня, рассказывать не буду. Это недавно уже сделал мой коллега Рамис Латыпов, не только посетивший Грозный, но и проехавший через всю республику на машине.

Хочется сказать, что, побывав на Кавказе и особенно в Чечне, понимаешь, насколько Россия уникальна и разнообразна. Даже регионы одного федерального округа не похожи друг на друга, что уж говорить о различиях между условной Республикой Марий Эл и регионами юга страны.

Чеченская Республика в этом плане вообще стоит особняком. Здесь возникает немного странное ощущение. Похожее было у меня в Азербайджане. Вроде бы обстановка знакомая, с общением проблем нет - все понимают по-русски, но многое вокруг настолько непривычно, что кажется, что приехал в другую страну. Люди одеты по-другому, ведут себя иначе, говорят на непонятном языке. По городу периодически разносятся звуки азана. Большинство женщин ходит с покрытой головой. Немало, конечно, и тех, кто не повязывает платок, но длинные платья практически на всех. Мужчины даже в жару не надевают шорты ­- не принято. За два дня в Чечне видел только одного мужчину в шортах. И то это было на придорожной автозаправке, и скорее всего этот человек был не местный.

Бульвар Махмуда Эсамбаева в Грозном Фото: © Аяз Исмагилов

Нельзя не отметить, что в Чечне очень много детей и молодежи. Республика - один из немногих российских регионов, где отмечается естественный прирост населения. Сейчас количество жителей здесь превышает 1,5 млн человек, с начала 2000-х оно выросло в полтора раза.

Люди в Чечне, как мне показалось, приветливые и доброжелательные. За время пребывания в Грозном ни разу не довелось слышать ругань, разговоры на повышенных тонах, сталкиваться с грубостью или хамством.

Одна из особенностей республики - здесь сложно найти алкоголь. Конечно, он продается где-то, но алкомаркетов на каждом углу - как в других российских городах - в Грозном нет. Даже в супермаркетах спиртное не вы увидите. К слову, привычные «Магниты»-«Пятерочки» нам здесь не попадались.

Отличается даже форма силовиков, охраняющих общественный порядок на улицах Грозного. Они не только одеты, но и вооружены по-другому - израильскими автоматами «Узи», а не отечественными АК.

В Грозном проживает более 320 тысяч человек. Улицы города приятно радуют глаз чистотой и благоустроенностью. В этом плане со столицей Чечни может сравниться разве что Казань. Видно, что в город вкладывают большие средства, за порядком строго следят. А как иначе, если этому вопросу много внимания уделяет Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Улицы Грозного приятно радуют глаз чистотой и благоустроенностью Фото: © Аяз Исмагилов

В заключительный день нашего пребывания в Грозном должно было состояться открытие обновленной улицы в центре города. Накануне этого события я прогулялся по ней и оценил новый асфальт и старательно нанесенную дорожную разметку. Качество, скажу я вам, на высшем уровне. Вечером таксист, подвозивший нас в гостиницу, поведал, что завтра улицу будут торжественно открывать. «Главный приедет», - сказал он. Я, конечно, догадался, о ком речь, но на всякий случай решил уточнить: «Кто приедет? Мэр или Рамзан Ахматович?». «Рамзан Ахматович, - подтвердил догадку таксист. - Он все объекты лично открывает, сам все контролирует. Если где-то что-то сделали плохо, заставляет переделывать».

Еще одна деталь, которая отличает Чечню от других регионов, - количество портретов первого лица республики на улицах и в общественных местах. Улыбающийся Рамзан Кадыров смотрит с фасадов зданий, ограждений, придорожных информационных щитов, его образ размещают даже на сувенирных магнитах и коврах…

Магазин ковров в ТРЦ «Грозный Молл» Фото: © Аяз Исмагилов

Часто рядом с портретами Главы Чечни можно увидеть портреты его отца, первого Президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, и Президента России Владимира Путина. Кстати, именем последнего в Грозном назван один из центральных проспектов, а именем Ахмата Кадырова - многие крупные и значимые объекты. Лозунг «Ахмат - сила!» в столице Чечни повсюду.

Лозунг «Ахмат - сила!» в столице Чечни повсюду Фото: © Аяз Исмагилов

Еще одна любопытная деталь. Резиденция Главы Чеченской Республики, как и весь город, хорошо просматривается со смотровой площадки на крыше высотного бизнес-центра в комплексе «Грозный-Сити». Подняться на нее может любой желающий, билет стоит всего 100 рублей. Однако ту часть города, на которой расположена резиденция, фотографировать запрещено. Секьюрити на крыше строго следит, чтобы смартфоны, объективы фото- и видеокамер посетителей были направлены исключительно в противоположную сторону.

Вид города со смотровой площадки на крыше бизнес-центра в «Грозный-Сити» Фото: © Аяз Исмагилов

Одно из отличий Грозного от других столиц национальных республик России в том, что в городе очень мало вывесок и указателей на языке титульной нации региона. На чеченский переведены только называния госучреждений. Даже таблички на домах с названиями улиц не имеют перевода. Скорее всего это связано с моноэтничностью региона: чеченцы составляют более 95 процентов населения. Чеченский язык и так используется практически во всех сферах жизни. Возможно поэтому власти республики особо не заморачиваются поддержанием его государственного статуса, поскольку чеченский является таковым на практике, а не только на бумаге.

Нельзя сказать, что туристов на улицах Грозного мало. Но их, наверное, могло бы быть гораздо больше. Ведь здесь есть что посмотреть, город довольно необычный и интересный. Возможно, у кого-то еще сохраняется предвзятое отношение к региону из-за его непростой и трагичной в недавнем прошлом истории... Например, хозяйка квартиры во Владикавказе, куда мы отправились из Грозного, очень удивилась, узнав, что мы приехали из Чечни. «Вам не было страшно? Я бы туда ни за что не поехала!» - сказала она. Чем, в свою очередь, удивила нас, ведь Владикавказ и Грозный друг от друга отделяют каких-то 116 километров.

«Шашлычная» улица в Грозном Фото: © Аяз Исмагилов

Завершая рассказ о Грозном, хочется упомянуть довольно необычное место - улицу Южная. Она примечательна тем, что почти полностью состоит из шашлычных. Кафе и рестораны, в которых подают шашлык, располагаются подряд по обеим сторонам улицы. Почти каждая вывеска у входа гласит, что именно здесь готовят лучший шашлык в городе. Подтвердить, какая из них соответствует действительности, не могу, но в кафе «Шашлык-машлык», где мы обедали, шашлык и вправду очень вкусный.

Владикавказ: вкуснейшие пироги, близость к Грузии и ностальгия по старой Казани

Из Грозного мы направились в столицу Северной Осетии. Автобусы с центрального автовокзала отправляются туда три раза в день. Дорога занимает примерно полтора часа, билет стоит около 300 рублей.

«Я люблю Владикавсказ» на осетинском Фото: © Амина Исмагилова

Долго задерживаться во Владикавказе мы не планировали, он был для нас лишь транзитным пунктом для ночевки на пути в Пятигорск. Мы провели в столице Северной Осетии менее суток. Этого было вполне достаточно, чтобы посмотреть город и отведать главный кулинарный бренд региона - осетинские пироги.

О настоящих осетинских пирогах был наслышан, но вот попробовал я их впервые. Видов осетинских пирогов с различными начинками множество. Говорят, особенно вкусные получаются с мясом. Но, как я уже говорил, мясо халяль во Владикавказе есть далеко не везде. Поэтому пришлось довольствоваться вегетарианскими пирогами: с сыром и свекольной ботвой, с сыром и картошкой. Вкуснотища, чего уж там!

Столица Республики Северная Осетия - Алания город Владикавказ Фото: © Аяз Исмагилов

Владикавказ, по кавказским меркам, город относительно крупный - почти 300 тысяч жителей. При этом он довольно компактный, удобный и располагает к пешим прогулкам. Через весь город протекает бурный Терек, есть красивые набережные. Хоть и не такие благоустроенные, как в Казани.

Через весь город протекает бурный Терек Фото: © Аяз Исмагилов

Центральная часть Владикавказа довольно старая, здесь мало многоэтажных зданий. Центр города чем-то напомнил мне Казань времен детства, а точнее непарадную часть улицы Баумана, с ее маленькими двориками в окружении 2-3-этажных домов, уличными лестницами, ведущими на верхние этажи, и удобствами на улице…

Центр Владикавказа чем-то напоминает старую Казань Фото: © Аяз Исмагилов

Во Владикавказе есть свой аналог улицы Баумана - проспект Мира. Красивая и очень уютная улица, сохранившая, как говорят местные жители, свой первоначальный облик. На проспекте много архитектурных достопримечательностей, магазинов, ресторанов и кафе, памятников. В том числе есть памятник Михаилу Булгакову, установленный неподалеку от дома, где писатель прожил около двух лет. Особый шарм проспекту Мира придает вид горы с заснеженной вершиной на горизонте. Правда, отчетливо видно ее только при ясной погоде. Нам, к сожалению, не повезло: гора была окутана дымкой.

Во Владикавказе есть свой аналог улицы Баумана - проспект Мира Фото: © Аяз Исмагилов

Стоит сказать, что для многих российских туристов Владикавказ представляет интерес не только сам по себе, но и как удобный транзитный пункт для поездки в Грузию. Прямого авиасообщения между этой страной и Россией в настоящее время нет, поэтому немало желающих посетить Тбилиси едет туда через Северную Осетию. Расстояние между Владикавказом и столицей Грузии менее двухсот километров. Добраться туда можно как автобусом, так и на машине. У автовокзала немало водителей, промышляющих частным извозом, предлагают свои услуги. Время пути до Тбилиси зависит от очереди на границе. Мы в Грузию не поехали, поскольку не продумали этот момент заранее и не захватили с собой загранпаспорта.

О близости Владикавказа к государственной границе свидетельствует также большое количество автомобилей с южноосетинскими номерами на улицах.

Самое протяженное ущелье на Северном Кавказе, самый высокогорный город России и самая высокая точка Европы

Из Владикавказа мы вернулись в Пятигорск. Расстояние между этими городами составляет чуть больше двухсот километров, время в пути на рейсовом автобусе - около трех часов, стоимость поездки - 580 рублей.

Впереди нас ожидало еще одно увлекательное путешествие, точнее экскурсия, - в Приэльбрусье, к самой высокой горной вершине России и Европы.

Эльбрус располагается на территории Кабардино-Балкарии. Но поехать туда мы решили из Пятигорска, а не Нальчика. Ехать там примерно одинаково.

Групповые экскурсии на Эльбрус проводятся каждый день, купить их можно в любом турбюро, точки продажи есть во многих общественных местах. Стоит такая автобусная экскурсия 1600 рублей со взрослого. Можно купить индивидуальный тур на машине - будет, соответственно, дороже. Цена экскурсии включает только дорогу и услуги гида. Подъем по канатной дороге и обед оплачиваются отдельно.

Экскурсии в Приэльбрусье проводятся каждый день, купить их можно в любом турбюро Фото: © Аяз Исмагилов

Экскурсия рассчитана на 12 часов, шесть из которых занимает дорога туда и обратно. В туристический сезон у подъемников возникают очереди, поэтому путешествие в Приэльбрусье может растянуться на пару-тройку часов.

Дорога к самой высокой горе Европы проходит через Баксанское ущелье - самое протяженное на Северном Кавказе (более 100 километров). Своим названием ущелье обязано реке Баксан, берущей начало в ледниках Главного Кавказского хребта. Такое же название носит и городок Баксан, расположенный у входа в ущелье.

Баксанское ущелье - самое протяженное на Северном Кавказе Фото: © Аяз Исмагилов

Как и все известные достопримечательности Северного Кавказа, Баксанское ущелье овеяно мифами и легендами. Одна из них гласит, что разветвленный каньон образовался в результате ударов хвоста дьявола, который бился в конвульсиях, когда его изгонял святой.

По ущелью проходит шоссе, вдоль которого расположено несколько населенных пунктов. Один из них - центр Эльбрусского района город Тырныауз. Он примечателен в частности тем, что является самым высокогорным городом России (1300 метров над уровнем моря).

Тырныауз был основан в 1934 году после открытия в этих краях месторождения вольфрама и молибдена. К началу 90-х в городе проживало более 30 тысячи человек. После распада Советского Союза и закрытия Тырныаузского молибденового комбината начался отток населения. Ситуацию усугубила природа: летом 2000 года Тырныауз пострадал от мощного селевого потока, который затопил дома и разрушил мост через реку Баксан. В результате происшествия погибли 8 человек, сотни людей пришлось отселять из затопленных домов... С тех пор на первых этажах никто не живет, они либо пустуют, либо заняты магазинами. Заметно, что в некоторых домах квартиры пустуют не только на первом этаже, все-таки отток населения из города в последние десятилетия был значительный.

Сейчас в Тырныаузе проживает чуть больше 20 тысяч человек. В планах госкорпорации «Ростех» возобновить эксплуатацию месторождения молибдена, поэтому есть надежда, что вымирание самому высокогорному городу России не грозит.

Своим названием Баксанское ущелье обязано реке Баксан Фото: © Аяз Исмагилов

Большинство населения Тырныауза - балкарцы. К слову, название у города тоже балкарское и переводится как «журавлиное ущелье». Согласитесь, очень похоже на татарское «торна авызы» («клюв журавля»).

Экскурсия в Приэльбрусье включает не только подъем на самую высокую гору России. Сначала мы поднялись по канатной дороге на Чегет. Так сокращенно называют гору Азау-Гитче-Чегет-Карабаши.

Чегет в сравнении с Эльбрусом невысок - 3461 метр, на высоту 3100 метров ведут две очереди кресельной канатной дороги. Цена подъема - 900 рублей. Впечатления, поверьте, того стоят.

На вершину горы Чегет ведут две очереди кресельной канатной дороги Фото: © Аяз Исмагилов

Со смотровой площадки на Чегете открываются потрясающие виды на Эльбрус и соседнюю вершину Донгуз-Орунбаши (3769 метров). Улавливаете в названии горы слова, созвучные татарским «дуңгыз» («свинья»), урын («место») и баш («голова», «вершина»)? Дословно значит «вершина места свиней». Появилось оно благодаря обитающим в лесах у подножия диким кабанам.

Ну и главная цель нашего путешествия - Эльбрус. Это не просто гора, а настоящий вулкан, хоть и спящий.

Эльбрус - не просто гора, а настоящий вулкан, хоть и спящий. Фото: © Аяз Исмагилов

У подножия раскинулся поселок Терскол - один из главных горнолыжных курортов России. Проживает в поселке в основном персонал, обслуживающий туристов и соответствующую инфраструктуру.

Высота Эльбруса - 5642 метра. Он хоть и является высочайшей точкой Европы, не входит даже в сотню самых высоких вершин мира.

На поляне Азау в поселке Терскол начинается подъем на вершину, он занимает порядка получаса (без учета остановок на промежуточных высотах). Билет на канатку стоит 1400 рублей.

У подножия Чегета и Эльбруса расположен один из главных горнолыжных курортов России Фото: © Аяз Исмагилов

Система канатных дорог с закрытыми вагончиками на 8 человек включает три очереди, они поднимают на высоту 3,8 тысячи метров над уровнем моря. Выше не ходит ни один подъемник ни в России, ни в Европе, это максимальная высота, куда можно добраться без альпинистского снаряжения. Забраться еще выше без подготовки невозможно - начинается ледник. Дальше идут только альпинисты, прошедшие акклиматизацию.

На высоте 3,8 тысячи метров мы провели примерно полчаса. Ощущение непривычное. Воздух на высокогорье разреженный, кислорода не хватает, пульс и дыхание учащаются, любое движение требует удвоенных усилий. Говорят, при длительном нахождении на такой высоте неподготовленных начинает «штырить горняшка». Так уменшительно-ласкательное альпинисты называют горную болезнь, возникающую в результате кислородного голодания.

Температура воздуха на такой высоте вдвое ниже, чем у подножия, а солнце вдвое активнее. Получить солнечные ожоги проще простого, поэтому надо быть осторожным. Но все эти неудобства перекрываются одним - чувством полного восторга! Возможно, прав Владимир Высоцкий, написавший, что «лучше гор могут быть только горы».

Воздух на высокогорье разреженный, кислорода не хватает, пульс и дыхание учащаются, любое движение требует удвоенных усилий. Фото: © Аяз Исмагилов

Человек, еще не измученный нарзаном

Завершая рассказ о путешествии на Северный Кавказ, нельзя не сказать о главном бренде КМВ - минеральной воде.

Попить минералки совершенно бесплатно можно в специальных бюветах. В Пятигорске их несколько. Кроме непосредственной функции эти павильоны используются как сувенирные лавки. В них также работают точки по продаже экскурсий.

Бювет в Курортном парке Ессентуков Фото: © Аяз Исмагилов

Те, кто привык судить о вкусе минералки по бутилированной воде из магазина, попробовав воду из источника, будут разочарованы. Дело в том, что не все виды минералки можно разливать в бутылки и долго хранить, их следует употреблять только в свежем виде. Например, вода из источника № 19 имени Лермонтова богата сероводородом, поэтому имеет ярко выраженный запах тухлого яйца. Похожий вкус и запах у воды из источника № 1, который находится недалеко от Дома-музея поэта. Попробовав такую воду, начинаешь понимать, что имел в виду монтер Мечников из упомянутого романа Ильфа и Петрова, когда говорил о себе «Я человек, измученный нарзаном». Пить минералку постоянно просто невозможно. Относительно нейтральный вкус имеет разве что соляно-щелочная вода из источника № 17 в Центральной питьевой галерее.

Источник №17 в Ессентуках Фото: © Аяз Исмагилов

Лично мне больше остальных «зашла» вода из источников №№ 4 и 17, которые расположены в Курортном парке Ессентуков.

Ессентуки - город с населением примерно 120 тысяч человек в 20 минутах езды на электричке от железнодорожного вокзала Пятигорска. Почему-то маршрутки между этими городами не курсируют. Весьма приятный и благоустроенный город. Достопримечательностей в нем, правда, гораздо меньше, чем в Пятигорске. Но они есть, в том числе уже упомянутый Курортный парк. Самой, пожалуй, известной местной достопримечательностью является здание Грязелечебницы имени Н.А. Семашко. Это памятник архитектуры начала XX века в стиле неоклассицизма. Многим он знаком по открыткам с видами города, а также фильму Леонида Гайдая «12 стульев». Именно на фоне грязелечебницы Киса Воробьянинов в исполнении Сергея Филиппова просит подаяние и произносит ставшее крылатым «Месье, же не манж па сис жур». К слову, бронзовая скульптура артиста в образе просящего милостыню Ипполита Матвеевича установлена в парке Цветник в Пятигорске, где согласно книге происходит действие.

Самой, пожалуй, известной достопримечательностью Ессентуков является грязелечебница имени Семашко Фото: © Аяз Исмагилов

Несколько бюветов с минеральной водой есть и в Железноводске. Это совсем небольшой, но очень живописный город с населением 25 тысяч человек. Практически пригород Пятигорска, туда ходит внутригородской маршрутный автобус.

Главная достопримечательность Железноводска - огромный Курортный парк у подножия горы Железная. На его территории находятся в том числе архитектурные памятники начала ХХ века - Дворец эмира Бухарского и Пушкинская Галерея. Второй объект - необычное здание с изящным куполом - визитная карточка города.

Пушкинская Галерея - визитная карточка Железноводска Фото: © Алсу Исмагилова

Одним из украшений Курортного парка является каскадная лестница протяженностью почти 900 метров, ведущая к Курортному озеру - любимому месту отдыха железноводчан и гостей города. Лестница украшена фонтанами, множеством малых архитектурных форм. На ступенях установлены специальные таблички с указанием количества израсходованной энергии в килокалориях. Так что, преодолев все 574 ступени лестницы, можно прикинуть, сколько калорий вы сожгли. Примерно посередине Каскадной лестницы находится уникальный бювет, похожий на книгу. На стены сооружения нанесены цитаты из произведений Лермонтова, причем гравировщиками воссоздан почерк поэта.

Курортное озеро в Железноводске Фото: © Аяз Исмагилов

Не хватает только моря

На КМВ минеральную воду можно не только попробовать на вкус, но и искупаться в ней. Например, в бассейнах с водой из термальных источников. Комплекс с такими бассейнами расположен в станице Суворовская в получасе езды от Пятигорска. На выбор посетителей несколько бассейнов с целебной водой разной температуры. Стоимость посещения - 400 рублей в час со взрослого.

Бассейны в Суворовской - это бюджетный вариант. Есть более пафосный - круглогодичный спа-комплекс «Итальянские термы» в Железноводске. Здесь и бассейны с минеральной водой, и бани, и сауны всевозможных видов. Самый дешевый тариф ­посещения - 3200 рублей. Правда, и находиться в комплексе посетителям можно хоть весь день.

Что касается природных водоемов с минеральной водой, то недалеко от Пятигорска есть довольно большое соленое озеро Тамбукан. Здесь не водится рыба, не гнездятся птицы. Но купаться в этом водоеме, говорят, можно. Только решится на это не каждый, уж больно специфично пахнет вода в озере, многих это останавливает.

Озеро Тамбукан известно в России благодаря своей целебной грязи, которая, по мнению ученых, не уступает отложениям Мертвого моря в Израиле. Вот только это не делает его столь же известным и популярным туристическим местом.

Море - это, пожалуй, единственное, чего недостает КМВ, чтобы в плане красот и богатств природы конкурировать с Турцией и прочими зарубежными курортами. В остальном регион может дать им фору.