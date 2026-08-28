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Общество 28 августа 2026 15:07

Третью очередь набережной озера Кабан откроют 29 августа

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Третью очередь набережной озера Кабан откроют 29 августа
Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ» ​

В Казани 29 августа откроют первый этап третьей очереди набережной озера Кабан. Об этом журналистам рассказала заместитель директора Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Арина Петрова.

«В субботу, 29 августа, мы наконец откроем набережную озера Кабан, третью очередь. Первый этап – это полтора километра пешеходного маршрута», – сказала Петрова.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Работы на участке начались в начале 2026 года. В рамках благоустройства вдоль берега обустроили дорожки на сваях. На отдельных участках дорожки из гранита проложили непосредственно по склону берега. По словам Петровой, при проведении работ было важно сохранить природный характер территории.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Также на новом участке оборудовали два смотровых спуска с площадками, откуда жители и гости города смогут любоваться видами на озеро. На одной из смотровых площадок появился амфитеатр с видом на воду.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Открытием первого этапа работы над третьей очередью набережной не завершатся. В дальнейшем благоустройство территории продолжится.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В честь открытия обновленного участка 29 и 30 августа на набережной пройдет двухдневный фестиваль «Лето в Татарстане».

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#озеро кабан
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