Третьяк обвинил клубы КХЛ в слабой подготовке хоккеистов для сборной России

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что клубы КХЛ плохо готовят хоккеистов для сборной России. Это заявление он сделал на фоне поражения национальной команды страны в финальном матче Олимпийских игр против Финляндии.

В качестве примеров для российских клубов функционер привел команды НХЛ, в которых, про его мнению игроков обучают.

«Те же канадцы, приезжающие из Национальной хоккейной лиги играть на чемпионате мира, обучены в клубах. У нас клубы должны работать с игроками, а там их не обучают. Посмотрите, из 10 бомбардиров в КХЛ двое-трое только россиян из года в год. Игрок должен приходить в сборную с умением четко выполнять задание, поэтому он и является профессионалом», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Глава ФХР также назвал основные недочеты в обучении хоккеистов, отметив и их физическую готовность, сыгранность звеньев и отработку действий при реализации численного преимущества. «Обучение должно быть и в клубе, и за те две-три недели в сборной», - подчеркнул Третьяк.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большую статью о причинах поражения национальной команды России от Финляндии в финальном поединке хоккейного турнира Олимпиады в Пекине.